Θλίψη στην πανεπιστημιακή κοινότητα: Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ Μανώλης Χαιρετάκης

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Βαθιά θλίψη προκάλεσε στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και τον δημοσιογραφικό κόσμο ο θάνατος του ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μανώλη Χαιρετάκη.

Ο Μανώλης Χαιρετάκης υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1997 στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, περνώντας από όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες.

Πριν από την πλήρη αφοσίωσή του στο Πανεπιστήμιο, είχε εργαστεί για δύο δεκαετίες ως στέλεχος σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές διαφημιστικές εταιρείες. Είχε αναλάβει την θέση του υπεύθυνου του τομέα προγραμματισμού και έρευνας αγοράς για τα ΜΜΕ.

Παράλληλα, είχε αρθρογραφήσει τακτικά στον Τύπο, παρεμβαίνοντας στα δημόσια θέματα και είχε δημοσιεύσει εκατοντάδες κείμενα πολιτικού και κοινωνικού σχολιασμού. Είχε γράψει και δημοσιεύσει περισσότερα από δέκα βιβλία και πλήθος άρθρων και επιστημονικών μελετών.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας συνάδελφο Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ Μανώλη Χαιρετάκη που έφυγε από τη ζωή. Καλό κατευόδιο Μανώλη», ανέφερε ο καθηγητής του ΕΚΠΑ και πρώην πρόεδρος του Τμήματος ΕΜΜΕ, Στέλιος Παπαθανασόπουλος.