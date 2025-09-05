Θεσσαλονίκη: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από τη σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων στο Δερβένι – Πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τροχαίο στο Δερβένι Θεσσαλονίκης

Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στο Δερβένι, στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν αρχικά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Ένα από αυτά πέρασε στο αντίθετο ρεύμα (προς Καβάλα) και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο ΙΧ. Το τροχαίο έγινε στις 07:50.

Συνέπεια της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και ακόμη ένα να τραυματιστεί. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Τροχαίο στο Δερβένι

Η Τροχαία διεξάγει έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Οι εικόνες από το σημείο σοκάρουν.

Δείτε το βίντεο:

 

