Θεσσαλονίκη: Δωρεά βιβλίων στο Κέντρο Ημέρας Βραχείας Φιλοξενίας του ΕΟΠΑΕ από τους Bookmarkers και τον Γρηγόρη Δημητριάδη 

Η πρωτοβουλία Bookmarkers του Γρηγόρη Δημητριάδη δώρισε βιβλία στο Κέντρο Ημέρας Βραχείας Φιλοξενίας του ΕΟΠΑΕ στη Θεσσαλονίκη.

«Η φιλαναγνωσία δεν σταματάει στο ράφι. Σημαίνει και να φέρνεις τα βιβλία εκεί που χρειάζονται περισσότερο.» αναφέρουν οι Bookmarkers στο Instagram.

Στην παράδοση των βιβλίων παραβρέθηκε ο εμπνευστής των Bookmarkers, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Παναγιώτης Φτάκας από τον ΕΟΠΑΕ και ο διευθυντής Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης Βλάβης, Αλέξανδρος Ψαριανός.

Ο κ. Ψαριανός ευχαρίστησε θερμά τους Bookmarkers, και τον κ. Δημητριάδη για τη διαρκή του υποστήριξη τους. «Είναι πολύ σημαντικές οι προσφορές σας. Δεν είναι η πρώτη φορά, δηλαδή έχουμε συνηθίσει την υποστήριξή σας. Και έρχεται από πολύ παλιά, επομένως σας θεωρούμε σαν έναν από εμάς» ανέφερε χαρακτηριστικά o κ. Ψαριανός, τονίζοντας παράλληλα τη μεγάλη αξία του βιβλίου για τους ωφελούμενους, καθώς όπως σημείωσε «τα βιβλία διευρύνουν τους ορίζοντες των ανθρώπων και τους βοηθούν στο να κάνουν το επόμενο βήμα».

Από την πλευρά του, ο κ. Δημητριάδης ανέδειξε τη σημασία της εύκολης πρόσβασης στα βιβλία. «Η κουβέντα είναι καταρχήν να υπάρχει πρόσβαση. Αν δεν υπάρχει καν πρόσβαση στο βιβλίο και δεν το βάλεις να το πετύχει το μάτι του μελλοντικού ενδιαφερόμενου, δεν θα μπορέσεις ποτέ να το καταφέρεις», επεσήμανε και παράλληλα, δεσμεύτηκε να συνεχιστούν οι δράσεις και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και να ανανεώνονται συλλογές των βιβλιοθηκών όποτε υπάρχει ανάγκη.