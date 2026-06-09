Σύρος: Πατέρας κακοποίησε βρέφος σε κεντρικό σημείο της Ερμούπολης – Επενέβησαν περαστικοί για να το προστατεύσουν

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης βρέφους σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 7 Ιουνίου 2026 στην Ερμούπολη της Σύρου, όταν ο πατέρας κακοποίησε το παιδί σε κεντρικό σημείο του νησιού.

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σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό περιστατικό κακοποίησης βρέφους από τον πατέρα του σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 7 Ιουνίου 2026 σε κεντρικό σημείο της Ερμούπολης Σύρου, μπροστά σε περαστικούς.
  • Αυτόπτες μάρτυρες επενέβησαν για να προστατεύσουν το παιδί και κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ο πατέρας συνελήφθη στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου όπου μεταφέρθηκαν η οικογένεια.
  • Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Σύρου και αφέθηκε ελεύθερος. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και έχει οριστεί δικάσιμος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκου σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 7 Ιουνίου 2026 στην Ερμούπολη της Σύρου, όταν ο πατέρας ενός βρέφους, άρχισε να το κακοποιεί, σε κεντρικό σημείο του νησιού, μπροστά στα έκπληκτα μάτια περαστικών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αυτόπτες μάρτυρες, επενέβησαν προσπαθώντας να προστατεύσουν το παιδί και κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε άμεσα και παρέλαβε από το σημείο τα δύο παιδιά της οικογένειας μαζί με τους γονείς τους, μεταφέροντάς τους στο Τμήμα Επειγόντων του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, όπου εκεί ακολούθησε η σύλληψη του πατέρα.

Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Σύρου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και έχει οριστεί δικάσιμος.

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