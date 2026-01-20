Στον ουρανό της Ελλάδας το Βόρειο Σέλας: Εντυπωσιακές εικόνες από Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα

Στον ουρανό της Ελλάδας το Βόρειο Σέλας: Εντυπωσιακές εικόνες από Θεσσαλονίκη και Κέρκυρα
Φώτο: Κέρκυρα / Weather News Greece

Εντυπωσιακές εικόνες από το Βόρειο Σέλας κάνουν τον γύρο των social media τις τελευταίες ώρες, καθώς μια εξαιρετικά έντονη γεωμαγνητική καταιγίδα επιπέδου G4, η ισχυρότερη που έχει καταγραφεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες, εξακολουθεί να επηρεάζει τον πλανήτη μας.

Στην Ελλάδα, το Βόρειο Σέλας καταγράφηκε σε σπάνια γεωγραφικά πλάτη, όπως στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ο ουρανός φωτίστηκε με τις αποχρώσεις του κόκκινου και του μωβ, καθώς και στην Κέρκυρα λίγο μετά τις 00:30.

Φώτο: Θεσσαλονίκη / Weather News Greece
Φώτο: Κέρκυρα / Weather News Greece

Η πιο ισχυρή που έχει καταγραφεί από το 2003

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα άρχισε τη Δευτέρα να πλήττει τη Γη, προκαλώντας ανησυχία στις αμερικανικές μετεωρολογικές αρχές, καθώς μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και στις λειτουργίες των δορυφόρων. Παράλληλα, αναμένεται να προσφέρει ένα εντυπωσιακό βόρειο σέλας σε περιοχές όπου τέτοια φαινόμενα είναι εξαιρετικά σπάνια.

Η γεωμαγνητική καταιγίδα κατατάσσεται στο επίπεδο 4 της πεντάβαθμης κλίμακας, όπως εξήγησε σε βίντεο ο ειδικός Σον Ντολ από το αμερικανικό κέντρο προβλέψεων διαστημικών μετεωρολογικών συνθηκών (SWPC). Σύμφωνα με το κέντρο, το φαινόμενο αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, αλλά με μικρότερη ένταση.

Αν και ο πλανήτης βίωσε το 2024 γεωμαγνητική καταιγίδα επιπέδου 5 –το ανώτατο στην κλίμακα– για πρώτη φορά ύστερα από 20 χρόνια, η τρέχουσα καταιγίδα θεωρείται η πιο ισχυρή από το 2003, σύμφωνα με τον κ. Ντολ. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2023, η αποκαλούμενη «καταιγίδα του Χάλογουιν» είχε προκαλέσει μπλακ άουτ στη Σουηδία και ζημιές σε ενεργειακές υποδομές της Νότιας Αφρικής.

Τέτοιου είδους φαινόμενα είναι σπάνια και σχετίζονται άμεσα με την ηλιακή δραστηριότητα. Όπως εξήγησε ο Σον Ντολ, η καταιγίδα που βρίσκεται σε εξέλιξη προκλήθηκε από ισχυρή ηλιακή έκρηξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα. Τα ηλιακά σωματίδια που εκτοξεύτηκαν προκάλεσαν διαταραχές στο μαγνητικό πεδίο της Γης, οδηγώντας σε φαινόμενα όπως το βόρειο σέλας, παρεμβολές στις επικοινωνίες υψηλών συχνοτήτων, υπερφόρτωση των δικτύων ηλεκτροδότησης και ανωμαλίες στη λειτουργία δορυφόρων.

Η τρέχουσα καταιγίδα ενδέχεται να κάνει ορατό το βόρειο σέλας σε περιοχές που συνήθως δεν το βλέπουν ποτέ. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο μπορεί να φτάσει μέχρι και την Αλαμπάμα, στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες.

