Σε ύφεση η φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Κάηκαν καλλιέργειες, ζώα και γεωργικά μηχανήματα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε μία προσπάθεια η φωτιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στο σημείο επιχειρούν 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, ενώ μέχρι το τελευταίο φως της ημέρες πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση με ελαιώνες, ωστόσο λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις και πέρασε την εθνική οδό Αθηνών Λαμίας, η οποία χρειάστηκε να κλείσει μέχρι και περίπου τις 20:00 για την κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, έφτασε έξω από το χωριό Ακραίφνιο και πήρε κατεύθυνση προς τη λίμνη Υλίκη.

Πλέον έχει μείνει μόνο το ένα πύρινο μέτωπο έξω από το χωριό Ακραίφνιο, το οποίο βαίνει προς οριοθέτηση. Όλα τα υπόλοιπα πύρινα μέτωπα έχουν οριοθετηθεί πλήρως, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι προσπάθειες των πυροσβεστών από τα πεζοπόρα τμήματα επικεντρώνονται να καταστείλουν πλήρως τις τελευταίες εστίες σε ένα σημείο στην κορυφή του βουνού, όπου έχουν βρει πολλά μαζεμένα απορρίμματα, τα οποία κράτησαν για αρκετή ώρα ζωντανή τη φωτιά, ωστόσο με τις ρίψεις από τα εναέρια μέσα, τα οποία επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως του ηλίου, η φωτιά περιορίστηκε σε μικροεστίες.

Μεγάλες ζημιές – Κάηκαν καλλιέργειες, ζώα και γεωργικά μηχανήματα

Από το πέρασμα τις πυρκαγιάς καταγράφονται μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειές, γεωργικά μηχανήματα, ενώ κάηκαν και ζώα. ​Το ισχυρότερο πλήγμα δέχθηκε μια μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα που βρισκόταν λίγο πιο πάνω από το νεκροταφείο του χωριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews η φωτιά έφτασε πολύ κοντά στην πίσω πλευρά του ναού του κοιμητηρίου του χωριού, Ακραίφνιο, ενώ πέρασε σε απόσταση αναπνοής και από τα μνήματα. Στη συνέχεια η φωτιά πήρε κατεύθυνση προς τη λίμνη Υλίκη και έκαψε και κατέστρεψε ολοσχερώς κτηνοτροφική μονάδα.

Στο συγκεκριμένη μονάδα, η φωτιά απανθράκωσε έξι αγελάδες, ενώ άλλα τόσα βοοειδή έφεραν εγκαύματα και έφυγαν τρέχοντας προς άγνωστη κατεύθυνση. Επίσης υπήρχαν και πολλά αιγοπρόβατα, τα οποία έφυγαν και αυτά με εγκαύματα προς διάφορες κατευθύνσεις.

Ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δήλωσε στην ΕΡΤ, ότι έχει υποστεί μεγάλη ζημιά περίπου στις 20.000 ευρώ, καθώς εκτός από τα ζώα υπήρξαν καταστροφές και σε μηχανήματα και σε ζωοτροφές.

«Οι ζημιές είναι μεγάλες.» λέει στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Ορχομενού

Ο δήμαρχος Ορχομενού, Γιώργος Τζαβάρας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ανέφερε: «Η φωτιά είναι μεγάλη σε έκταση και επιχειρούν πολλές εναέριες και επίγειες δυνάμεις. Το άσχημο είναι ότι υπάρχουν μικρές αναζωπυρώσεις γιατί αυξάνονται οι άνεμοι. Το καλό είναι ότι δεν κινδυνεύει το χωριό Ακραίφνιο. Η φωτιά κατευθύνεται προς την Εθνική Οδό, η οποία ανοίγει και κλείνει κατά διαστήματα γιατί η φωτιά την πέρασε. Δεν υπάρχει κίνδυνος για σπίτια και για το χωριό».

«Οι ζημιές είναι μεγάλες. Υπάρχουν δενδρώδεις καλλιέργειές, ελιές, φιστικιές κι ένα ποιμνιοστάσιο, το οποίο καταστράφηκε. Υπάρχει δυνατός αέρας, γι’ αυτό υπάρχουν και αναζωπυρώσεις. Βέβαια, υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά. Έχει ηχήσει και το 112 προειδοποιητικά» συμπλήρωσε.

Ο κ. Τζαβάρας είπε ακόμη ότι οι φλόγες ήταν πολύ κοντά στο Ακραίφνιο , ωστόσο το χωριό δεν κινδύνευσε.

Ήχησε το 112

Νωρίτερα, εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα, με την σύσταση στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 22, 2026

Σε συγκλονιστικό βίντεο που δημοσιεύει το lamiareport.gr, φαίνονται ένα φορτηγό και ένα ΙΧ αυτοκίνητο να περνούν μέσα από τις φλόγες στην εθνική οδό.

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