Σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 2003 πέθανε ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Ταεκβοντό
  • Παγκόσμια Ημέρα Σεξoυαλικής Υγείας

Γεγονότα

  • 1682: Ο βρετανός αστρονόμος Έντμουντ Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη, στον οποίο θα δοθεί το όνομά του (Κομήτης του Χάλεϊ).
  • 1828: Αρχίζει η αποχώρηση των τουρκοαιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο, κατ’ εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγγυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου, με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ.
  • 1839: Αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρώτος Πόλεμος του Οπίου. Θα λήξει στις 29 Αυγούστου 1842, με την παραχώρηση του Χονγκ-Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία.
  • 1955: Διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ομάδων Ευρώπης, νυν Τσάμπιονς Λιγκ. Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρτιζάν Βελιγραδίου 3-3.
  • 1978: Ο Γεώργιος Ράλλης είναι ο πρώτο έλληνας υπουργός (Εξωτερικών) που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση.
  • 1997: Μετωπική σύγκρουση ενός αμερικανικού πολεμικού αεροσκάφους C-141 με γερμανικό Τουπόλεφ 154, πάνω από τη νοτιοδυτική Αφρική, με 33 νεκρούς.
  • 1998: Δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο αμερικανός Λάρι Πέιτζ και ο ρώσος Σεργκέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google Inc.
  • 2012: Η Πωλίν Μαρουά μετά τις γενικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός του Κεμπέκ.

Γεννήσεις

  • 1768: Φρανσουά Ρενέ Ντε Σατομπριάν, πιο γνωστός στην Ελλάδα ως Σατωβριάνδος, Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός, διπλωμάτης και φιλέλληνας. Προς τιμήν του, στην Αθήνα υπάρχει η οδός Σατωβριάνδου. (Θαν. 4/7/1848)
  • 1905: Μαίρη Ρενό, Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή και στη χώρα μας από τα μυθιστορήματά της που έχουν ως θέμα την αρχαία Ελλάδα. (Θαν. 13/12/1983)
  • 1981: Μπιγιονσέ (Νόουλς), Αμερικανίδα τραγουδίστρια.

Θάνατοι

  • 1821: Παναγιώτης Καρατζάς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, που δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι. (Γεν. ?)
  • 1907: Έντβαρντ Γκριγκ, Νορβηγός συνθέτης. (Γεν. 15/6/1843)
  • 1989: Ζορζ Σιμενόν, Βέλγος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων με ήρωα τον επιθεωρητή Μεγκρέ. (Γεν. 13/2/1903)
  • 2003: Ευάγγελος Γιαννόπουλος, Έλληνας πολιτικός και δικηγόρος

