Σαν σήμερα 24 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για το Μαρκόρ

Διεθνής Ημέρα Γυναικών για την Ειρήνη και τον Αφοπλισμό

Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων

Παγκόσμια Ημέρα Ιχθυομετανάστευσης

Γεγονότα

1626 : Ο ολλανδός άποικος Πίτερ Μίνουιτ αγοράζει από τους Ινδιάνους το νησί του Μανχάταν. Ως αντάλλαγμα προσφέρει μπρελόκ και άλλα φανταχτερά μπιχλιμπίδια, αξίας 24ων δολαρίων.

1798 : Αρχίζει η Ιρλανδική Εξέγερση του 1798 κατά της βρετανικής κυριαρχίας.

1844 : Ο Σάμιουελ Μορς στέλνει το μήνυμα "What hath God wrought" («Τι κατόρθωσε ο Θεός!», απόσπασμα από την Αγία Γραφή, Αριθμοί 23:23) από το Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών στο βοηθό του στη Βαλτιμόρη (Μέριλαντ), για να εγκαινιάσει την πρώτη τηλεγραφική γραμμή.

1917 : Συμμαχικός αποκλεισμός της Αθήνας. Ο γάλλος τέως υπουργός Εξωτερικών, Σελεστέν Ζονάρ, φτάνει στον Πειραιά επικεφαλής του στόλου της Αντάντ, αποβιβάζει αγήματα στην ελληνική πρωτεύουσα, εξορίζει στην Κορσική μέλη της κυβέρνησης και πολλούς βασιλόφρονες πολιτικούς (Ιωάννης Μεταξάς, Δημήτριος Γούναρης, Σπύρος και Σταμάτης Μερκούρης) και απαιτεί την παραίτηση από τον θρόνο του Κωνσταντίνου, που δέχεται να μεταβεί στην Ελβετία.

1956 : Διεξάγεται ο πρώτος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Νικήτρια αναδεικνύεται η Ελβετίδα Λις Άσια με το τραγούδι «Refrain».

1968 : Μάης του '68: Ο Ντε Γκολ προκηρύσσει δημοψήφισμα για την παραμονή του ή όχι στην Προεδρία για τις 16 Ιουνίου. Ανακοίνωση για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ κυβέρνησης και συνδικάτων. Το απεργιακό κίνημα κλιμακώνεται με 10 εκατομμύρια απεργούς. Ταραχές στη Λιόν. Πρώτος θάνατος. Οι διαδηλωτές οδηγούν ένα φορτηγό κατά της αστυνομίας που σκοτώνει τον αξιωματικό Ρενέ Λακρουά. Ακολουθούν βίαιες συγκρούσεις στο Παρίσι, στην περιοχή του Σταθμού της Λιόν. Ξεσπά φωτιά στο χρηματιστήριο που γρήγορα τίθεται υπό έλεγχο (θα ξανανοίξει στις 7 Ιουνίου). Απολογισμός της ημέρας: 456 τραυματίες και 795 συλλήψεις. Δημιουργούνται «Επιτροπές Υπεράσπισης της Δημοκρατίας» (CDR) κατά του «χάους», από γκολιστές. «Μην αφήνετε μία μειοψηφία να κυβερνήσει» αναφέρεται σε μια μπροσούρα τους.

1968 : Οι Rolling Stones κυκλοφορούν την επιτυχία τους «Jumpin' Jack Flash».

1998 : Ο Χρυσός Φοίνικας του 51ου Διεθνούς Φεστιβάλ των Καννών απονέμεται στον κορυφαίο έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο για την ταινία του «Μία αιωνιότητα, μία ημέρα». Το βραβείο αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο.

2000 : Η Ρεάλ Μαδρίτης νικά την Βαλένθια με 3-0 στον ισπανικό τελικό του Champions League και κατακτά τον 8ο ευρωπαϊκό της τίτλο.

2001: Ο 15χρονος Τεμπα Τσχέρι, οδηγός ορειβατικής αποστολής, γίνεται ο νεότερος άνθρωπος, που πατά την κορυφή Έβερεστ.

Γεννήσεις

1743 : Ζαν Πολ Μαρά, γάλλος γιακωβίνος επαναστάτης, που δολοφονήθηκε από την ερωμένη του Σαρλότ Κορντέ. (Θαν. 13/7/1793)

1899 : Σουζάν Λανγκλέν, Γαλλίδα τενίστρια, από τις κορυφαίες του αθλήματος, νικήτρια του Γουίμπλεντον έξι φορές (1919-1923 και 1925) και δύο φορές του Ρολάν Γκαρός (1925-1926). (Θαν. 4/7/1939)

1941 : Μπομπ Ντίλαν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρόμπερτ Άλεν Ζίμερμαν, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης.

1946 : Τανσού Τσιλέρ, Τούρκισσα πολιτικός.

1966 : Ερίκ Καντονά, Γάλλος ποδοσφαιριστής.

1973 : Ρουσλάνα, Ουκρανή τραγουδίστρια

1979: Πάνος Μουζουράκης, Έλληνας τραγουδιστής.

Θάνατοι