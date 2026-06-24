Σαν σήμερα 24 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα, 24 Ιουνίου, καταγράφονται σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, από την εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία και τη Μάχη του Σολφερίνο έως την καταδίκη της Τουρκίας για τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, την έκρηξη στο γραφείο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και την ανακοίνωση του Brexit.