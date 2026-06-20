Σαν σήμερα 20 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Η 20ή Ιουνίου περιλαμβάνει σημαντικές επετείους, όπως την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων και τη Διεθνή Ημέρα Ενημέρωσης για τον Νυσταγμό. Σαν σήμερα καταγράφηκαν ιστορικά γεγονότα, από τη Μάχη των Εθνών και την καταστροφή των Ψαρών έως τον φονικό σεισμό της Θεσσαλονίκης το 1978. Την ίδια ημερομηνία γεννήθηκαν σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Μπράιαν Γουίλσον, η Νικόλ Κίντμαν και ο Φρανκ Λάμπαρντ, ενώ έφυγαν από τη ζωή ο Διομήδης Κυριακός, ο Εμμανουήλ Μπενάκης και η Δομνίτσα Λανίτου - Καβουνίδου.