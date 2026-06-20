Σαν σήμερα 20 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για τον Νυσταγμό
- Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων
Γεγονότα
- 451: Διεξάγεται η επονομασθείσα «Μάχη των Εθνών» στα Καταλαυνικά πεδία της Γαλατίας. Αντίπαλοι, Ρωμαίοι και Βησιγότθοι υπό τους Φλάβιο Αέτιο και Θευδέριχο από τη μία πλευρά και οι Ούνοι του Αττίλα από την άλλη. Ο Αττίλας υποχρεώνεται σε τακτική υποχώρηση, αλλά γρήγορα θα ανακάμψει και θα προελάσει προς τη Ρώμη. Ο Θευδέριχος πίπτει επί του πεδίου της μάχης.
- 1824: Οι Τούρκοι καταστρέφουν τα Ψαρά.
- 1837: Η πριγκίπισσα Αλεξαντρίνα Βικτώρια στέφεται βασίλισσα της Μ. Βρετανίας ως Βικτώρια, σηματοδοτώντας την εποχή που ονομάστηκε Βικτωριανή.
- 1940: Η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με τη Λυρική Σκηνή.
- 1944: Ιδρύεται η αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA).
- 1978: Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη Θεσσαλονίκη. 35 νεκροί ο απολογισμός.
- 1992: Δημιουργήθηκε το ιστορικό ελληνικό χιπ χοπ συγκρότημα Active Member, το οποίο στη πορεία έφτιαξε το Low Bap.
Γεννήσεις
- 1889: Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος με καριέρα στη Νότιο Αφρική. Ένας κρατήρας της Σελήνης φέρει το όνομά του (Paraskevopoulos crater). (Θαν. 15/3/1951)
- 1942: Μπράιαν Γουίλσον, Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης και ηγετική φυσιογνωμία του συγκροτήματος «The Beach Boys». (Θαν. 11/6/2025)
- 1965: Νίκος Μακρόπουλος, Έλληνας τραγουδιστής
- 1967: Νικόλ Κίντμαν, Αυστραλή ηθοποιός. («Moulin Rouge», «Ώρες», «Dogville»)
- 1978: Φρανκ Λάμπαρντ, Άγγλος ποδοσφαιριστής
- 1986: Βάσω Βουγιούκα, Ελληνίδα αθλήτρια της ξιφασκίας
Θάνατοι
- 1869: Διομήδης Κυριακός, Έλληνας νομικός και πολιτικός, που διατέλεσε και πρωθυπουργός για ένα μήνα το 1863. (Γεν. 1811)
- 1929: Εμμανουήλ Μπενάκης, Έλληνας έμπορος, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. (Γεν. 1843)
- 2011: Δομνίτσα Λανίτου – Καβουνίδου, κύπρια αθλήτρια του στίβου, η οποία το 1936 έγινε η πρώτη Ελληνίδα που έλαβε μέρος στο στίβο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. (Γεν. 6/4/1914)