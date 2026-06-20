Σαν σήμερα 20 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Η 20ή Ιουνίου περιλαμβάνει σημαντικές επετείους, όπως την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων και τη Διεθνή Ημέρα Ενημέρωσης για τον Νυσταγμό. Σαν σήμερα καταγράφηκαν ιστορικά γεγονότα, από τη Μάχη των Εθνών και την καταστροφή των Ψαρών έως τον φονικό σεισμό της Θεσσαλονίκης το 1978. Την ίδια ημερομηνία γεννήθηκαν σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Μπράιαν Γουίλσον, η Νικόλ Κίντμαν και ο Φρανκ Λάμπαρντ, ενώ έφυγαν από τη ζωή ο Διομήδης Κυριακός, ο Εμμανουήλ Μπενάκης και η Δομνίτσα Λανίτου - Καβουνίδου.

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Καταστροφή των Ψαρών
Σαν σήμερα το 1824, οι Τούρκοι κατέστρεψαν το νησί των Ψαρών
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαν σήμερα τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων. Επίσης, το 1824 οι Τούρκοι καταστρέφουν τα Ψαρά.
  • Το 1978 καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη Θεσσαλονίκη με 35 νεκρούς. Το 1940, η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με τη Λυρική Σκηνή.
  • Σαν σήμερα γεννήθηκαν η Αυστραλή ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν και ο Άγγλος ποδοσφαιριστής Φρανκ Λάμπαρντ. Το 1944 ιδρύεται η αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για τον Νυσταγμό
  • Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Γεγονότα

  • 451: Διεξάγεται η επονομασθείσα «Μάχη των Εθνών» στα Καταλαυνικά πεδία της Γαλατίας. Αντίπαλοι, Ρωμαίοι και Βησιγότθοι υπό τους Φλάβιο Αέτιο και Θευδέριχο από τη μία πλευρά και οι Ούνοι του Αττίλα από την άλλη. Ο Αττίλας υποχρεώνεται σε τακτική υποχώρηση, αλλά γρήγορα θα ανακάμψει και θα προελάσει προς τη Ρώμη. Ο Θευδέριχος πίπτει επί του πεδίου της μάχης.
  • 1824: Οι Τούρκοι καταστρέφουν τα Ψαρά.
  • 1837: Η πριγκίπισσα Αλεξαντρίνα Βικτώρια στέφεται βασίλισσα της Μ. Βρετανίας ως Βικτώρια, σηματοδοτώντας την εποχή που ονομάστηκε Βικτωριανή.
  • 1940: Η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με τη Λυρική Σκηνή.
  • 1944: Ιδρύεται η αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA).
  • 1978: Καταστροφικός σεισμός, μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη Θεσσαλονίκη. 35 νεκροί ο απολογισμός.
  • 1992: Δημιουργήθηκε το ιστορικό ελληνικό χιπ χοπ συγκρότημα Active Member, το οποίο στη πορεία έφτιαξε το Low Bap.

Γεννήσεις

  • 1889: Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος με καριέρα στη Νότιο Αφρική. Ένας κρατήρας της Σελήνης φέρει το όνομά του (Paraskevopoulos crater). (Θαν. 15/3/1951)
  • 1942: Μπράιαν Γουίλσον, Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης και ηγετική φυσιογνωμία του συγκροτήματος «The Beach Boys». (Θαν. 11/6/2025)
  • 1965: Νίκος Μακρόπουλος, Έλληνας τραγουδιστής
  • 1967: Νικόλ Κίντμαν, Αυστραλή ηθοποιός. («Moulin Rouge», «Ώρες», «Dogville»)
  • 1978: Φρανκ Λάμπαρντ, Άγγλος ποδοσφαιριστής
  • 1986: Βάσω Βουγιούκα, Ελληνίδα αθλήτρια της ξιφασκίας

Θάνατοι

  • 1869: Διομήδης Κυριακός, Έλληνας νομικός και πολιτικός, που διατέλεσε και πρωθυπουργός για ένα μήνα το 1863. (Γεν. 1811)
  • 1929: Εμμανουήλ Μπενάκης, Έλληνας έμπορος, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. (Γεν. 1843)
  • 2011: Δομνίτσα Λανίτου – Καβουνίδου, κύπρια αθλήτρια του στίβου, η οποία το 1936 έγινε η πρώτη Ελληνίδα που έλαβε μέρος στο στίβο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. (Γεν. 6/4/1914)
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