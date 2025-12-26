Πώς θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μετρό, Τραμ, Σάββατο, 24ωρη λειτουργία

Με τροποποιημένο πρόγραμμα θα κινηθούν και σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ.

Συγκεκριμένα, σήμερα, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, καθώς και 1 και 6 Ιανουαρίου 2026, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, όπως και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Στις 2 Ιανουαρίου 2026 και στις 5 Ιανουαρίου 2026 θα εφαρμοστεί έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, καθώς και στα τρόλεϊ.

Για τις συχνότητες δρομολογίων των μέσων σταθερής τροχιάς (Γραμμές Μετρό 1, 2, 3 και Τραμ) κατά τις ημέρες των εορτών μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά ΕΔΩ

