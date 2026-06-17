Πόρτο Ράφτη: Συνελήφθη ανήλικος που εκβίασε και απέσπασε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ από 14χρονο – Αναζητούνται 2 ακόμη άτομα

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Συνελήφθη ένας 16χρονος αλλοδαπός στο Πόρτο Ράφτη για εκβίαση κατά συναυτουργία σε βάρος ενός 14χρονου. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των αφαιρεθέντων κοσμημάτων αποτιμάται περίπου σε 10.000 ευρώ

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου – Μεσογαίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη, το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Ιουνίου 2026 στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη, ένας 16χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για εκβίαση κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων καθώς και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ο 16χρονος μαζί με δύο ακόμα δράστες, με την απειλή άσκησης σωματικής βίας, εξανάγκαζαν κατά τον περασμένο Μάιο, 14χρονο αλλοδαπό να τους παραδίδει τμηματικά, χρυσά κοσμήματα της μητέρας του, με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος, μέσω τη διάθεσής τους σε ανταλλακτήριο χρυσού.

Από την προανάκριση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, ταυτοποιήθηκαν οι δύο έτεροι δράστες, οι οποίοι και αναζητούνται, ενώ η συνολική εκτιμώμενη αξία των αφαιρεθέντων κοσμημάτων αποτιμάται περίπου σε 10.000 ευρώ.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 16χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 5 φωτοβολίδες, μηχανισμός εκτόξευσης φωτοβολίδων και σιδερογροθιά.

Ο 16χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.