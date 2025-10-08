Πιερία: 3 τραυματίες σε σύγκρουση οχημάτων στην ΠΑΘΕ – Υπό την επήρεια αλκοόλ ο ένας από τους δύο οδηγούς

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

ΕΚΑΒ

Τροχαίο με 3 τραυματίες συνέβη το βράδυ της Τρίτης, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Μακρύγιαλου, στην Πιερία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, γύρω στις 22.20, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος συγκρούστηκε με προπορευόμενο Ι.Χ. φορτηγάκι που οδηγούσε 49χρονος με συνεπιβάτιδα μία 64χρονη.

Τα δύο οχήματα εξετράπησαν της πορείας τους και ανατράπηκαν, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των δύο ανδρών και της γυναίκας, που διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Καθώς η κατάσταση της 64χρονης κρίθηκε σοβαρή, αποφασίστηκε η μεταφορά της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Οι δύο οδηγοί υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ και διαπιστώθηκε ότι ο 38χρονος (με καταγωγή από την Αλβανία) βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Γι’ αυτό το λόγο νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας.

