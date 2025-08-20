Πελαργοί έκαναν την εμφάνισή τους στην πόλη της Τήνου – ΦΩΤΟ

Δύο λευκοί πελαργοί έκαναν την εμφάνισή τους το πρωί της Τρίτης (19/08) στην πόλη της Τήνου, περπατώντας κατά μήκος της παραλίας και τραβώντας τα βλέμματα των κατοίκων και των επισκεπτών. Οι περαστικοί στάθηκαν για να τους απολαύσουν από κοντά και δεν δίστασαν να απαθανατίσουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η παρουσία των πελαργών στο νησί υπενθυμίζει τη σημασία της προστασίας της άγριας ζωής και αναδεικνύει την ομορφιά που κρύβουν οι τυχαίες συναντήσεις με τη φύση. Ο λευκός πελαργός είναι αποδημητικό πουλί που φωλιάζει σε Ευρώπη και Ασία, ενώ κάθε χειμώνα μεταναστεύει στην Αφρική.

Συνηθίζει να χτίζει τις φωλιές του σε στέγες, καμπαναριά και μεγάλα δέντρα, αποτελώντας χαρακτηριστική εικόνα σε πολλές περιοχές.

