Πάρνηθα: Αιχμαλωτίστηκε ο λύκος που πλησίαζε κατοικημένες περιοχές – Ερευνάται εάν επιτέθηκε σε περιπατητή στο Κρυονέρι- ΒΙΝΤΕΟ

Θετική ήταν η κατάληξη στην επιχείρηση που στήθηκε για τη σύλληψη του λύκου που κινείτο στην Πάρνηθα και ερευνάται εάν είχε πραγματοποιήσει επιθέσεις σε ανθρώπους σε Τατόι και Κρυονέρι. Ο λύκος φαίνεται ότι είχε εξοικειωθεί σε μεγάλο βαθμό με την ανθρώπινη παρουσία και εμφανιζόταν συνεχώς κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Η ειδική ομάδα που είχε συγκροτηθεί για τον εντοπισμό και την απομάκρυνσή του κατάφερε να πιάσει το ζώο τα ξημερώματα της Τρίτης. Πλέον το ζώο μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του «Αρκτούρου» στη Φλώρινα και ερευνάται εάν είναι το ζώο που επιτέθηκε σε περιπατητή στο Κρυονέρι.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο γενικός γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ, ενώ ο υπεύθυνος επικοινωνίας της «Καλλιστώ», Ιάσονας Μπάντιος, επιβεβαίωσε ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Πρόκειται για έναν ραδιοσημασμένο αρσενικό λύκο, ο οποίος είχε παρουσιάσει έντονη εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία. Το ζώο είχε καταγραφεί αρκετές φορές να κινείται κοντά σε κατοικημένες ζώνες, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία και οδήγησε στην εφαρμογή ειδικού σχεδίου.

Το προηγούμενο διάστημα είχαν καταγραφεί δύο περιστατικά επιθέσεων σε Κρυονέρι και Ολυμπιακό Χωριό. Ωστόσο, παραμένει υπό διερεύνηση εάν συνδέονται με το συγκεκριμένο ζώο, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση γενετικού υλικού.

Πριν αποφασιστεί η σύλληψή του, είχαν προηγηθεί προσπάθειες ενεργητικής απώθησης από συνεργεία της «Καλλιστώ» και του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Οι ειδικοί παρακολουθούσαν τις κινήσεις του και εφάρμοζαν μεθόδους με στόχο το ζώο να σταματήσει να πλησιάζει ανθρώπους και κατοικημένες περιοχές.

Οι προσπάθειες, ωστόσο, δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όπως διαπιστώθηκε, ο λύκος απέφευγε την ομάδα επέμβασης, χωρίς όμως να αναπτύσσει αντίστοιχη αποφυγή της ανθρώπινης παρουσίας γενικότερα.

Μετά την επιχείρηση απώθησης στη Βαρυμπόμπη, μάλιστα, καταγράφηκε μετακίνησή του προς το Ολυμπιακό Χωριό, όπου αναφέρθηκαν νέες προσεγγίσεις.

Έτσι αποφασίστηκε η σύλληψη και η οριστική απομάκρυνσή του από την περιοχή.

Ολόκληρη η ανάρτηση του γ.γ. Δασών Στάθη Σταθόπουλου

Η ομάδα που συγκροτήσαμε σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης που εκδώσαμε στο ΥΠΕΝ είχε άμεσα αποτελέσματα. Επιτεύχθηκε, έτσι, σε μηδέν χρόνο ο εντοπισμός και η σύλληψη του λύκου, που είχε αναπτύξει ισχυρή εξοικείωση με τον άνθρωπο στην προστατευόμενη περιοχή της Πάρνηθας, και συγκεκριμένα στην έκταση μεταξύ Κρυονερίου και Βαρυμπόμπης. Το συγκεκριμένο, ραδιοσημασμένο, άτομο λύκου έχει ήδη απομακρυνθεί και μεταφέρεται στις κατάλληλες εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη, για τη διεξαγωγή των αναγκαίων εξετάσεων γενετικού υλικού, ενώ αμέσως μετά θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου.

Αξίζουν συγχαρητήρια στα μέλη της θεματικής ομάδας εργασίας-συνεργείου, που δούλεψε με τη συμμετοχή της αρμόδιας Δασικής Αρχής, του ΟΦΥΠΕΚΑ, των οργανώσεων «Καλλιστώ» και «Αρκτούρος», καθώς και έμπειρων κυνηγών από τις συνεργαζόμενες κυνηγετικές οργανώσεις. Πέτυχαν να μην κλιμακωθεί περαιτέρω το περιστατικό, με θετικές συνέπειες για τη δημόσια ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής,αλλά και του είδους. Η επιτυχής επιχείρηση έρχεται σε συνέχεια των δύο ακόμα που προηγήθηκαν, με ανάλογη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, στη Χαλκιδική και στην Πολίχνη, στο διάστημα 2025-2026».