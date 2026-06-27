Παραμένει στη Μήλο το πλοίο «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» – Τι προκάλεσε το μπλακ άουτ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στο Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» το οποίο προσάραξε σε αβαθή μετά μπλακ άουτ τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Το πλοίο, είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Μήλου με 1.246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος και εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Σούδα, όταν παρουσίασε ολική απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα να προσαράξει σε αβαθή. Να επισημάνουμε ότι έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5-6 μποφόρ.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία ενημέρωσε με ανακοίνωσή της για το συμβάν

«Η ANEK Lines ενημερώνει ότι σήμερα, 27 Ιουνίου 2026, στις 03:10, το πλοίο «Κίσσαμος», το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από τον Πειραιά προς τα Χανιά, παρουσίασε τεχνική βλάβη μετά τον απόπλου του από το λιμάνι της Μήλου. Η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα του μηχανοστασίου. Το πλοίο επέστρεψε με ίδια μέσα στο λιμάνι της Μήλου, όπου βρίσκεται δεμένο με ασφάλεια, ενώ αναμένεται επιθεώρηση από τις αρμόδιες Αρχές».

Επιβάτης του πλοίου μιλώντας στην ΕΡΤ περιέγραψε ότι οι ταξιδιώτες ενημερώθηκαν από τα μεγάφωνα για τεχνική βλάβη. «Μας ενημέρωσαν για ένα τεχνικό πρόβλημα του πλοίου. Έγινε μπλακάουτ και βγήκαμε έξω κάποιοι επιβάτες. Είδαμε ότι βρισκόμασταν δίπλα σε μια βραχονησίδα και μας είπαν ότι θα γίνει άφιξη στο λιμάνι της Μήλου», ανέφερε προσθέτοντας πως: «Έχουμε φτάσει έξω από το λιμάνι της Μήλου και περιμένουμε το Λιμενικό να κάνει την επιθεώρηση για το πρόβλημα. Παραμένουμε όλοι στο πλοίο».

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις στην περιοχή υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Σύμφωνα, με την επίσημη ενημέρωση, πριν από κάθε ενέργεια αποκόλλησης πραγματοποιήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος από ιδιώτη δύτη.

Εν τέλει το «ΚΙΣΣΑΜΟΣ» αποκολλήθηκε με ίδια μέσα και συνοδευόμενο από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, επέστρεψε στο λιμάνι της Μήλου. Με τη μέχρι τώρα ενημέρωση, ανάμεσα σε επιβάτες και πλήρωμα, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός αλλά ούτε και έχει σημειωθεί εισροή υδάτων αλλά και θαλάσσια ρύπανση.

Δεμένο στη Μήλο μέχρι νεωτέρας…

Με απόφαση του Λιμεναρχείου Μήλου που διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό, απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων και τη διαπίστωση των αιτιών που οδήγησαν στην απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας και την προσάραξη.