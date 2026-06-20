Πανελλήνιες 2026: Στις 25 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών

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Πανελλήνιες 2026
Φωτογραφία: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ολοκληρώνει τις τελευταίες διαδικασίες για τη βαθμολόγηση των γραπτών στις πανελλήνιες εξετάσεις, με στόχο την έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
  • Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου, έχει αποσταλεί οδηγία σε όλα τα Βαθμολογικά Κέντρα της χώρας για άμεση ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων.
  • Οι βαθμολογίες των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026, ανοίγοντας την επόμενη φάση για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ολοκληρώνει τις τελευταίες διαδικασίες για τη βαθμολόγηση των γραπτών στις πανελλήνιες εξετάσεις, με στόχο την έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου, η αρμόδια υπηρεσία έχει αποστείλει οδηγία σε όλα τα Βαθμολογικά Κέντρα της χώρας, ώστε οι επιτροπές να ολοκληρώσουν άμεσα τη βαθμολόγηση των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας.

Το Υπουργείο στοχεύει να ανακοινώσει τις βαθμολογίες των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα ανοίξει την επόμενη φάση της διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς οι υποψήφιοι θα κληθούν στη συνέχεια να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά δελτία τους για την επιλογή σχολών και τμημάτων.

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