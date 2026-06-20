Πανελλήνιες 2026: Στις 25 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών

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Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ολοκληρώνει τις τελευταίες διαδικασίες για τη βαθμολόγηση των γραπτών στις πανελλήνιες εξετάσεις, με στόχο την έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου, η αρμόδια υπηρεσία έχει αποστείλει οδηγία σε όλα τα Βαθμολογικά Κέντρα της χώρας, ώστε οι επιτροπές να ολοκληρώσουν άμεσα τη βαθμολόγηση των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας.

Το Υπουργείο στοχεύει να ανακοινώσει τις βαθμολογίες των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα ανοίξει την επόμενη φάση της διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς οι υποψήφιοι θα κληθούν στη συνέχεια να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά δελτία τους για την επιλογή σχολών και τμημάτων.