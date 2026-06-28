Σαν σήμερα 28 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Νεογνικού Ελέγχου

Διεθνής Ημέρα Ομοφυλόφιλης Υπερηφάνειας

Διεθνής Ημέρα Προστασίας από τους Κεραυνούς

Διεθνής Ημέρα Φαινυλκετονουρίας

Γεγονότα

1914: Ο σέρβος φοιτητής Γκαβρίλο Πρίντσιπ δολοφονεί στην αγορά του Σεράγεβο τον αρχιδούκα της Αυστρίας Φερδινάνδο, δίνοντας την αφορμή για την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο σέρβος φοιτητής Γκαβρίλο Πρίντσιπ δολοφονεί στην αγορά του Σεράγεβο τον αρχιδούκα της Αυστρίας Φερδινάνδο, δίνοντας την αφορμή για την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. 1919: Υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη των Βερσαλλιών, με την οποία τερματίζεται ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Μεγάλη χαμένη η Γερμανία.

Υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη των Βερσαλλιών, με την οποία τερματίζεται ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Μεγάλη χαμένη η Γερμανία. 1969: Ξεσπούν επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ομοφυλοφίλων στο μπαρ «Stonewall» της Νέας Υόρκης. Οι αντίδραση των θαμώνων θεωρήθηκε ορόσημο στην ιστορία του ομοφυλοφιλικού κινήματος και η 28η Ιουνίου καθιερώθηκε έκτοτε ως Παγκόσμια Ημέρα Ομοφυλόφιλης Υπερηφάνειας.

Ξεσπούν επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ομοφυλοφίλων στο μπαρ «Stonewall» της Νέας Υόρκης. Οι αντίδραση των θαμώνων θεωρήθηκε ορόσημο στην ιστορία του ομοφυλοφιλικού κινήματος και η 28η Ιουνίου καθιερώθηκε έκτοτε ως Παγκόσμια Ημέρα Ομοφυλόφιλης Υπερηφάνειας. 1970: Ο Άρης Θεσσαλονίκης κατακτά το μοναδικό Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του, νικώντας στον τελικό του Καυταντζογλείου τον ΠΑΟΚ με 1-0.

Ο Άρης Θεσσαλονίκης κατακτά το μοναδικό Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του, νικώντας στον τελικό του Καυταντζογλείου τον ΠΑΟΚ με 1-0. 1979: Εγκρίνεται από τη Βουλή η Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Υπέρ ψηφίζουν 193 βουλευτές (175 της Νέας Δημοκρατίας, 4 του ΚΟΔΗΣΟ, 4 της Εθνικής Παράταξης, 2 της ΕΔΗΚ, 1 του ΚΚΕ Εσωτερικού, 1 της ΕΔΑ και 6 ανεξάρτητοι), ενώ τρεις βουλευτές (Ιωάννης Ζίγδης, Νικήτας Βενιζέλος και Κώστας Μπαντουβάς) δηλώνουν «παρών». ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ απείχαν της ψηφοφορίας.

Εγκρίνεται από τη Βουλή η Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Υπέρ ψηφίζουν 193 βουλευτές (175 της Νέας Δημοκρατίας, 4 του ΚΟΔΗΣΟ, 4 της Εθνικής Παράταξης, 2 της ΕΔΗΚ, 1 του ΚΚΕ Εσωτερικού, 1 της ΕΔΑ και 6 ανεξάρτητοι), ενώ τρεις βουλευτές (Ιωάννης Ζίγδης, Νικήτας Βενιζέλος και Κώστας Μπαντουβάς) δηλώνουν «παρών». ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ απείχαν της ψηφοφορίας. 2015: Κλείνουν για το κοινό οι τράπεζες από τις 29 Ιουνίου έως και τις 6 Ιουλίου, σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Το όριο ανάληψης ανά κάρτα από τα ATM καθορίζεται στα 60 ευρώ.

Γεννήσεις

1912: Αμαλία Φλέμινγκ, σύζυγος και επιστημονική συνεργάτιδα του μεγάλου βρετανού επιστήμονα Αλεξάντερ Φλέμιγκ που ανακάλυψε την πενικιλίνη. Η ίδια εξελέγη και βουλευτής με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. (Θάν. 26/2/1986)

Αμαλία Φλέμινγκ, σύζυγος και επιστημονική συνεργάτιδα του μεγάλου βρετανού επιστήμονα Αλεξάντερ Φλέμιγκ που ανακάλυψε την πενικιλίνη. Η ίδια εξελέγη και βουλευτής με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. (Θάν. 26/2/1986) 1955: Έλενα Ακρίτα, δημοσιογράφος, συγγραφέας, σεναριογράφος και πολιτικός (ΣΥΡΙΖΑ).

Έλενα Ακρίτα, δημοσιογράφος, συγγραφέας, σεναριογράφος και πολιτικός (ΣΥΡΙΖΑ). 1971: Ίλον Μασκ, νοτιοαφρικανικής καταγωγής Aμερικανός μηχανικός και επιχειρηματίας, ιδρυτής των εταιριών PayPal, SpaceX και Tesla Motors.

Θάνατοι