Σαν σήμερα 28 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα Νεογνικού Ελέγχου
- Διεθνής Ημέρα Ομοφυλόφιλης Υπερηφάνειας
- Διεθνής Ημέρα Προστασίας από τους Κεραυνούς
- Διεθνής Ημέρα Φαινυλκετονουρίας
Γεγονότα
- 1914: Ο σέρβος φοιτητής Γκαβρίλο Πρίντσιπ δολοφονεί στην αγορά του Σεράγεβο τον αρχιδούκα της Αυστρίας Φερδινάνδο, δίνοντας την αφορμή για την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
- 1919: Υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη των Βερσαλλιών, με την οποία τερματίζεται ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Μεγάλη χαμένη η Γερμανία.
- 1969: Ξεσπούν επεισόδια μεταξύ αστυνομίας και ομοφυλοφίλων στο μπαρ «Stonewall» της Νέας Υόρκης. Οι αντίδραση των θαμώνων θεωρήθηκε ορόσημο στην ιστορία του ομοφυλοφιλικού κινήματος και η 28η Ιουνίου καθιερώθηκε έκτοτε ως Παγκόσμια Ημέρα Ομοφυλόφιλης Υπερηφάνειας.
- 1970: Ο Άρης Θεσσαλονίκης κατακτά το μοναδικό Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του, νικώντας στον τελικό του Καυταντζογλείου τον ΠΑΟΚ με 1-0.
- 1979: Εγκρίνεται από τη Βουλή η Συνθήκη Προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Υπέρ ψηφίζουν 193 βουλευτές (175 της Νέας Δημοκρατίας, 4 του ΚΟΔΗΣΟ, 4 της Εθνικής Παράταξης, 2 της ΕΔΗΚ, 1 του ΚΚΕ Εσωτερικού, 1 της ΕΔΑ και 6 ανεξάρτητοι), ενώ τρεις βουλευτές (Ιωάννης Ζίγδης, Νικήτας Βενιζέλος και Κώστας Μπαντουβάς) δηλώνουν «παρών». ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ απείχαν της ψηφοφορίας.
- 2015: Κλείνουν για το κοινό οι τράπεζες από τις 29 Ιουνίου έως και τις 6 Ιουλίου, σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Το όριο ανάληψης ανά κάρτα από τα ATM καθορίζεται στα 60 ευρώ.
Γεννήσεις
- 1912: Αμαλία Φλέμινγκ, σύζυγος και επιστημονική συνεργάτιδα του μεγάλου βρετανού επιστήμονα Αλεξάντερ Φλέμιγκ που ανακάλυψε την πενικιλίνη. Η ίδια εξελέγη και βουλευτής με το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. (Θάν. 26/2/1986)
- 1955: Έλενα Ακρίτα, δημοσιογράφος, συγγραφέας, σεναριογράφος και πολιτικός (ΣΥΡΙΖΑ).
- 1971: Ίλον Μασκ, νοτιοαφρικανικής καταγωγής Aμερικανός μηχανικός και επιχειρηματίας, ιδρυτής των εταιριών PayPal, SpaceX και Tesla Motors.
Θάνατοι
- 548: Θεοδώρα, αυτοκράτειρα του Βυζαντίου. (Γενν. 500).
- 1985: Λάμπρος Κωνσταντάρας, έλληνας ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου. (Γενν. 13/3/1913).
- 2010: Νίκολας Χάγιεκ, Λιβανέζος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ωρολογοποιίας Swatch. (Γενν. 19/2/1928).