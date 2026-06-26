Πανελλήνιες 2026: Πώς θα κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ – Τι δείχνουν οι βαθμολογίες

Με την ανακοίνωση των βαθμολογιών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 μπαίνουμε στην πιο κρίσιμη φάση της χρονιάς. Σημειώνεται ότι οι βάσεις δεν προκύπτουν μόνο από τις βαθμολογίες, αλλά και από τον αριθμό των εισακτέων, τις προτιμήσεις στα μηχανογραφικά και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε τμήματος. Καθοριστικός δείκτης για τις υψηλόβαθμες σχολές είναι η ζώνη της απόλυτης αριστείας (19-20): οι μεταβολές της κρίνουν την τύχη των «ρετιρέ» κάθε πεδίου.

1ο Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές)

Το 1ο Επιστημονικό Πεδίο βρέθηκε φέτος αντιμέτωπο με μια πραγματική «πανωλεθρία» στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, όπου το ποσοστό των υποψηφίων που έγραψε κάτω από τη βάση άγγιξε το 55% και οι βαθμολογίες ήταν σαφώς χειρότερες από πέρυσι. Η δυσκολία των θεμάτων περιόρισε δραματικά την αριστεία στο συγκεκριμένο μάθημα, κάτι που εξισορροπείται πλήρως από τις ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις στην Ιστορία και τα Λατινικά. Η ΝΕ Γλώσσα ήταν ελαφρώς καλύτερη στις βαθμολογίες από 15 και άνω.

Οι παραπάνω επιδόσεις αναμένεται να δημιουργήσουν μια στασιμότητα στις Βάσεις με μικρομεταβολές, ανάλογα βέβαια και με τον συντελεστή βαρύτητας του κάθε μαθήματος.

2ο Πεδίο (Φυσικές και Τεχνολογικές Επιστήμες)

Στο 2ο πεδίο οι βαθμολογίες στα Μαθηματικά ήταν λίγο καλύτερες συγκριτικά με πέρυσι, στη Χημεία χειρότερες, ενώ στη Φυσική ήταν εντυπωσιακά καλύτερες. Προβλέπεται άνοδος στα ρετιρέ των σχολών π.χ. Πολυτεχνικά Τμήματα, σχολές Φυσικομαθηματικών, Πληροφορική και η άνοδος θα περιορίζεται όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω.

3ο Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής)

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο αναμένεται μικρή άνοδος των βάσεων, αποτέλεσμα της Φυσικής, όπου οι βαθμολογίες ήταν εντυπωσιακά καλύτερες σε σχέση με πέρυσι και δεν αντισταθμίζονται πλήρως από τη Βιολογία όπου οι βαθμολογίες ήταν χειρότερες και τη Χημεία, όπου οι βαθμολογίες ήταν ελαφρώς χειρότερες από τις αντίστοιχες περσινές.

4ο Πεδίο (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής)

Στο 4ο Πεδίο το οποίο συγκεντρώνει παραδοσιακά μεγάλο όγκο υποψηφίων, αναμένεται μικρή πτώση των βάσεων λόγω των βαθμολογιών στο μάθημα της Οικονομίας οι οποίες ήταν χειρότερες σε σχέση με την περσινή χρονιά, όπως αναφέρεται στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».

Στην Πληροφορική οι βαθμολογίες ήταν παραπλήσιες, ενώ στα Μαθηματικά και τη ΝΕ Γλώσσα λίγο καλύτερες.

Η «κρυφή αξία» των βαθμών

Η απόλυτη τιμή ενός βαθμού στις Πανελλήνιες δεν αντικατοπτρίζει πάντα την πραγματική του αξία. Σε μια χρονιά με δύσκολα θέματα, ένας βαθμός της τάξεως του 16 μπορεί να προσφέρει υψηλότερη θέση στη γενική κατάταξη από ό, τι ένα 18 σε μια χρονιά εύκολων θεμάτων.

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ», παραμένει ο αστάθμητος παράγοντας που θα στερήσει την είσοδο σε αρκετούς υποψηφίους.