Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Καθυστερήσεις μέχρι και δύο ώρες λόγω βλάβης σε ραντάρ της ΥΠΑ

Με αναμονές που έφτασαν μέχρι και τις δύο ώρες ήρθαν αντιμέτωποι την Πέμπτη (25/6) οι επιβάτες που ταξίδεψαν από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας. Βασική αιτία των καθυστερήσεων, εκτός από τη συνηθισμένη υψηλή κίνηση που καταγράφεται λόγω της θερινής περιόδου, ήταν η βλάβη που υπέστη ένα από τα ραντάρ προσέγγισης , που βρίσκεται στην περιοχή της Μερέντας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Μεταφορών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», το πρόβλημα εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης στις 23:10 και αποκαταστάθηκε στις 09:20 το πρωί της Πέμπτης. Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, η απώλεια της εικόνας από το συγκεκριμένο ραντάρ ανάγκασε τις υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας να μειώσουν προσωρινά τον ρυθμό αφίξεων για λόγους ασφαλείας.

Ενώ υπό κανονικές συνθήκες το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να διαχειρίζεται περίπου 28 αφίξεις ανά ώρα, κατά τη διάρκεια της βλάβης ο αριθμός αυτός περιορίστηκε στις 24 αφίξεις ανά ώρα.

Η απόφαση ελήφθη για καθαρά προληπτικούς λόγους ασφαλείας, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εφαρμόζουν αυστηρότερα πρωτόκολλα, ώστε να διατηρηθεί η ομαλή και ασφαλής διαχείριση της κίνησης στον εναέριο χώρο.

Η μείωση του αριθμού των αεροσκαφών που μπορούσαν να προσεγγίζουν το αεροδρόμιο ανά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δημιούργησε αλυσιδωτές καθυστερήσεις, επηρεάζοντας τόσο τις αφίξεις όσο και τις αναχωρήσεις.

Κρίσιμη η αποκατάσταση του συστήματος

Η αποκατάσταση της πλήρους εικόνας από το ραντάρ θεωρείται απαραίτητη για την επιστροφή της εναέριας κυκλοφορίας σε κανονικούς ρυθμούς. Μέχρι τότε, οι διαδικασίες ασφαλείας επιβάλλουν περιορισμούς στον αριθμό των πτήσεων που μπορούν να εξυπηρετούνται χωρίς ρίσκο.