Μυθολογίες Πολέμου: Έκθεση της Ράνιας Καπελιάρη στο Ναύπλιο

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πρόκειται για μια εικαστική έκθεση που γίνεται στους χώρους του Πολεμικού Μουσείου του Ναυπλίου και έχει ως θέμα τις πολεμικές στιγμές και σκηνές δράσης, που έζησε ο Μοριάς από την αρχαιότητα.

ΤΟ ΘΕΜΑ

Συγκεκριμένα αναφέρονται επεισόδια όπως:

α) η σκηνή της αναμέτρησης του Ηρακλή με το λιοντάρι της Νεμέας

β) η μάχη στα Δερβενάκια

γ) η πολιορκία της Τρίπολης

δ) οι σταυροφόροι στον Μυστρά

ε) η αναφορά του Θουκυδίδη πάνω στον Πελοποννησιακό πόλεμο

στ)ο ιστορικός ήρωας Παλαμήδης και ο Τρωϊκός πόλεμος κλπ.

ΤΑ ΕΡΓΑ

Περιλαμβάνονται έργα δυο διαστάσεων σε καμβά και σε χαρτί

που περιλαμβάνουν έγχρωμες η μαυρόασπρες σκηνές των πολεμικών επεισοδίων,

πορτραίτα των πρωταγωνιστών

έργα εμπνευσμένα από τις μετόπες του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες

αναφορά στους Ναΐτες ιππότες από το χρονικό του Μορέως και άλλα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ο σκοπός της έκθεσης είναι να παρουσιάσει τις εξαιρετικές μορφές της ιστορίας που συνδέθηκαν με την Πελοπόννησο, να σημειώσει την δραματική προσπάθεια του λαού στην απόκτηση της ελευθερίας του, να αναδείξει την πολιτιστική βαρύτητα του τόπου στο πέρασμα των αιώνων.

Όλα τα παραπάνω υπήρξαν η πηγή έμπνευσης των σημερινών έργων με μια σύγχρονη διάθεση.

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τα έργα συνοδεύονται με σύντομες σημειώσεις εγκύρων ιστορικών

(σε ελληνικά και αγγλικά) έτσι ώστε να γίνεται κατανοητή η παρακολούθηση της έκθεσης από επισκέπτες και μαθητές.

Η έκθεση είναι μια ιδέα και εκτέλεση της εικαστικού Ράνιας Καπελιάρη.

Χορηγός EFA GROUP

Χορηγός επικοινωνίας ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εγκαίνια Παρασκευή 16/10/26 Διάρκεια έκθεσης 16-31 /10/26

Δείτε φωτογραφίες