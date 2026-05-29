Ηράκλειο: Την ενοχή του 34χρονου Γάλλου για τη δολοφονία της Ράνιας Μπουρνέλη ζήτησε η εισαγγελέας

Την ενοχή του 34χρονου Γάλλου, όπως κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, για τη δολοφονία της 36χρονης Ράνιας Μπουρνέλη.

Η ακροαματική διαδικασία βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αγόρευση του δικηγόρου Γιώργου Κοκοσάλη, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια της Ράνιας, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Κοκοσάλης στάθηκε στις ευθύνες που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν το πρόσωπο του κατηγορουμένου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τη Ράνια τη σκότωσε ένα ολόκληρο σύστημα. Ο κατηγορούμενος έχει τη μικρότερη ευθύνη. Κατά 80% ευθύνονται αυτοί που δεν έκαναν, οι γιατροί που δεν έκαναν αυτό που έπρεπε».

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η αγόρευση του συνηγόρου υπεράσπισης του 34χρονου. Μετά την ολοκλήρωσή της, το δικαστήριο θα αποσυρθεί για τη διάσκεψη, με την απόφαση να αναμένεται μέσα στο επόμενο τρίωρο.