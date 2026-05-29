Ηράκλειο: Την ενοχή του 34χρονου Γάλλου για τη δολοφονία της Ράνιας Μπουρνέλη ζήτησε η εισαγγελέας

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Ηράκλειο, Ράνια
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ενοχή του 34χρονου Γάλλου για ανθρωποκτονία πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου.
  • Ο δικηγόρος της οικογένειας της Ράνιας, Γιώργος Κοκοσάλης, υποστήριξε ότι «Τη Ράνια τη σκότωσε ένα ολόκληρο σύστημα. Ο κατηγορούμενος έχει τη μικρότερη ευθύνη».
  • Η ακροαματική διαδικασία βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο, με την απόφαση να αναμένεται μέσα στο επόμενο τρίωρο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την ενοχή του 34χρονου Γάλλου, όπως κατηγορείται για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας στη δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, για τη δολοφονία της 36χρονης Ράνιας Μπουρνέλη.

Η ακροαματική διαδικασία βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αγόρευση του δικηγόρου Γιώργου Κοκοσάλη, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια της Ράνιας, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Κοκοσάλης στάθηκε στις ευθύνες που, όπως υποστήριξε, υπερβαίνουν το πρόσωπο του κατηγορουμένου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τη Ράνια τη σκότωσε ένα ολόκληρο σύστημα. Ο κατηγορούμενος έχει τη μικρότερη ευθύνη. Κατά 80% ευθύνονται αυτοί που δεν έκαναν, οι γιατροί που δεν έκαναν αυτό που έπρεπε».

Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η αγόρευση του συνηγόρου υπεράσπισης του 34χρονου. Μετά την ολοκλήρωσή της, το δικαστήριο θα αποσυρθεί για τη διάσκεψη, με την απόφαση να αναμένεται μέσα στο επόμενο τρίωρο.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ