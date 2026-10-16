LIVE η κίνηση: Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία σε Κηφισό και Βουλιαγμένης – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η κίνηση στην Αττική σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, είναι αυξημένη αλλά παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Παρατηρούνται δυσκολίες στον Κηφισό, στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, καθώς και τμηματικές καθυστερήσεις στην Κηφισίας, τη Βουλιαγμένης και την Πατησίων. Στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις τόσο προς το Αεροδρόμιο όσο και προς την Ελευσίνα.

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κίνηση - Κηφισός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε Κηφισό, στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, καθώς και στην Κηφισίας, τη Λ. Βουλιαγμένης και την Πατησίων.
  • Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό, με 10′-15′ στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία.
  • Καθυστερήσεις 5′-10′ παρατηρούνται στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία και 10′-15′ από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Παρασκευή σήμερα (16/10) και η κίνηση είναι αυξημένη μεν, αλλά με την εικόνα να είναι καλύτερη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στον Κηφισό και την έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία τμηματικά στην κάθοδο και την άνοδο της Κηφισίας, κυρίως στο ύψος των Αμπελόκηπων, αλλά και στη Λ. Βουλιαγμένης και την Πατησίων.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10′-15′ από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας,

10′-15′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,

10′-15′ από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας.

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