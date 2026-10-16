LIVE η κίνηση: Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία σε Κηφισό και Βουλιαγμένης – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Παρασκευή σήμερα (16/10) και η κίνηση είναι αυξημένη μεν, αλλά με την εικόνα να είναι καλύτερη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στον Κηφισό και την έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία τμηματικά στην κάθοδο και την άνοδο της Κηφισίας, κυρίως στο ύψος των Αμπελόκηπων, αλλά και στη Λ. Βουλιαγμένης και την Πατησίων.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10′-15′ από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας,

10′-15′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,

10′-15′ από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας.