Motor Oil: Συνελήφθη 62χρονος εργολάβος για το νέο ατύχημα με 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά

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Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη (15/10) στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά γι΄αυτό και χρειάστηκε να διακομιστούν στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν σημειώθηκε αιφνίδια και βίαιη εκτόνωση αερίου, προκαλώντας έκρηξη. Από το συμβάν δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Συνελήφθη 62χρονος εργολάβος

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, έχει συλληφθεί ένας 62χρονος εργολάβος, ο οποίος είχε αναλάβει τις εργασίες συντήρησης. Το ενδεχόμενο μετατροπής της προσαγωγής σε σύλληψη παραμένει ανοιχτό, καθώς αναμένονται τα συμπεράσματα των ελεγκτών της Επιθεώρησης Εργασίας.

Οι δύο σοβαρότερα τραυματισμένοι Έλληνες εργαζόμενοι, ηλικίας 40 και 59 ετών, μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Ωστόσο, εξαιτίας των εγκαυμάτων και των καταγμάτων που υπέστησαν, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή τους στο Θριάσιο Νοσοκομείο για εξειδικευμένη περίθαλψη.

Μάλιστα, τα κατάγματα του ενός εκ των δύο κρίθηκαν ιδιαίτερα σοβαρά, με αποτέλεσμα να υποβληθεί επειγόντως σε χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια, και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στην κλινική εγκαυμάτων, όπου νοσηλεύονται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ακόμη δύο εργαζόμενοι, οι οποίοι μετέβησαν με δικό τους όχημα στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Πρόκειται για έναν 28χρονο Έλληνα και έναν 48χρονο Σλοβένο, οι οποίοι φέρουν ελαφρά τραύματα. Ο πρώτος τραυματίστηκε κατά την πτώση του, η οποία προκλήθηκε από την έκρηξη, ενώ ο δεύτερος υπέστη τραυματισμό εξαιτίας του ισχυρού ωστικού κύματος.

Το νέο συμβάν έρχεται λίγες ημέρες μετά τη θανατηφόρα έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Για εκείνο το περιστατικό είχαν συλληφθεί τέσσερα άτομα, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας στους χώρους εργασίας των εγκαταστάσεων.

Motor Oil: Αναστέλλονται οι εργασίες συντήρησης έως τις 19 Οκτωβρίου

Σε ανακοίνωσή της, η Motor Oil αναφέρει ότι το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Η εταιρεία κάνει λόγο για δύο τραυματίες εργαζομένους εργολαβικού συνεργείου, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της εταιρείας, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, η Motor Oil ανακοίνωσε ότι οι εργασίες προληπτικής συντήρησης (shut down) αναστέλλονται άμεσα έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.