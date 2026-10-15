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Motor Oil: Η ανακοίνωση της εταιρείας για το ατύχημα στις εγκαταστάσεις της

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MOTOR OIL
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Motor Oil εξέδωσε ανακοίνωση για το ατύχημα που σημειώθηκε την Πέμπτη 15/10 στις εγκαταστάσεις της.
  • Κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης, δύο εργαζόμενοι εργολαβικού συνεργείου τραυματίστηκαν με κατάγματα και διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού.
  • Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται σε συνεργασία με τις Αρχές. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης αναστέλλονται άμεσα μέχρι τη Δευτέρα 19/10.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία Motor Oil για το ατύχημα που σημειώθηκε την Πέμπτη (15/10).

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σήμερα, κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας, σημειώθηκε συμβάν με δύο τραυματίες εργαζόμενους εργολαβικού συνεργείου, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις Αρχές.

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης/shut down αναστέλλονται άμεσα μέχρι τη Δευτέρα 19/10.».

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