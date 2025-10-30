Λεωφόρος Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα το βράδυ λόγω εργασιών 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, σήμερα Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025, κατά τις ώρες 22.00΄ έως 06.00΄της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Εισόδου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της Εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φράσεις που χρησιμοποιούν οι Φινλανδοί στη δουλειά και τους κάνουν τους πιο ευτυχισμένους στον κόσμο

Benevril – Νέα αποτελεσματική λύση κατά της τριχόπτωσης με μινοξιδίλη σε μορφή αφρού

Προσλήψεις σε Δήμο της Αττικής: Οι ειδικότητες και η προθεσμία για τις αιτήσεις

Ειδικό επίδομα ύψους 391 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Τι πρέπει να γνωρίζετε εάν κάνετε αίτηση έως αύριο

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το 409 στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 12 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:52 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Πετράλωνα: Συνελήφθη 63χρονος για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης κόρης φίλων του – Την είχε πείσει ότι ήταν μέλος μυστικιστικής οργάνωσης

Παγίδα σε ένα ανήλικο κορίτσι έστησε ένας 63χρονος σήμερα άνδρας, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ...
19:40 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Στο «στόχαστρο» των Πράσινων ο Κοντούρης του Παναιτωλικού

Μπορεί στον Παναθηναϊκό το αγωνιστικό ενδιαφέρον να στρέφεται στην πορεία της ομάδας μετά την ...
19:35 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Νέα Ιωνία: Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έσωσαν 26χρονο που εντοπίστηκε τραυματισμένος σε ασανσέρ – «Αντίκρισαν μια λίμνη αίματος»

Ένας 26χρονος εντοπίστηκε αιμόφυρτος και με χτυπήματα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο σε ασ...
19:04 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Αλμυρός: 42χρονος επιτέθηκε στην πρώην του απειλώντας την ότι θα την σκοτώσει – Άρπαξε βίαια το 6χρονο παιδί τους και το κρατούσε ανάποδα 

Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στο δάσος «Κουρί», στον Αλ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς