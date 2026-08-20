Λευκάδα: Τουριστικό λεωφορείο έκανε επικίνδυνη προσπέραση πάνω σε γέφυρα – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Τουριστικό λεωφορείο καταγράφηκε να προσπερνά σειρά σταματημένων οχημάτων πάνω στη γέφυρα της Λευκάδας, κινούμενο για αρκετά μέτρα στο αντίθετο ρεύμα, παρά τη διπλή διαχωριστική γραμμή. Διερχόμενος οδηγός αναγκάστηκε να σταματήσει κοντά στο στηθαίο προκειμένου να αποφευχθεί σύγκρουση.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Λευκάδα, τουριστικό λεωφορείο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στη Λευκάδα, όταν οδηγός τουριστικού λεωφορείου πραγματοποίησε προσπέραση πάνω στη γέφυρα, κινούμενος για αρκετά μέτρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
  • Στις εικόνες φαίνεται το τουριστικό λεωφορείο να προσπερνά σειρά σταματημένων οχημάτων, παρά το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή, η οποία απαγορεύει την προσπέραση.
  • Οδηγός οχήματος που κινούνταν κανονικά στο αντίθετο ρεύμα αναγκάστηκε να σταματήσει και να κινηθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στο στηθαίο, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στη Λευκάδα, όταν οδηγός τουριστικού λεωφορείου πραγματοποίησε προσπέραση πάνω στη γέφυρα, κινούμενος για αρκετά μέτρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το περιστατικό αποτυπώθηκε σε βίντεο που τραβήχτηκε με κινητό τηλέφωνο και ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω του Alpha. Στις εικόνες φαίνεται το τουριστικό λεωφορείο να προσπερνά σειρά σταματημένων οχημάτων, παρά το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή, η οποία απαγορεύει την προσπέραση.

Ο οδηγός κινήθηκε για αρκετά μέτρα στο αντίθετο ρεύμα

Το λεωφορείο συνέχισε την πορεία του στο αντίθετο ρεύμα για αρκετά μέτρα, χωρίς να είναι γνωστό εάν μετέφερε εκείνη τη στιγμή επιβάτες.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οδηγός οχήματος που κινούνταν κανονικά στο αντίθετο ρεύμα βρέθηκε αντιμέτωπος με το ογκώδες λεωφορείο. Ο οδηγός αναγκάστηκε να σταματήσει και να κινηθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στο στηθαίο, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση.

Οι εικόνες καταγράφουν τη μικρή απόσταση που χωρίζει τα δύο οχήματα, την ώρα που το λεωφορείο συνεχίζει την προσπέραση πάνω στη γέφυρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ή εάν υπήρξε κάποια παρέμβαση από τις Αρχές.

Δείτε το βίντεο

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ