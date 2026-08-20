Λευκάδα: Τουριστικό λεωφορείο έκανε επικίνδυνη προσπέραση πάνω σε γέφυρα – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στη Λευκάδα, όταν οδηγός τουριστικού λεωφορείου πραγματοποίησε προσπέραση πάνω στη γέφυρα, κινούμενος για αρκετά μέτρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το περιστατικό αποτυπώθηκε σε βίντεο που τραβήχτηκε με κινητό τηλέφωνο και ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσω του Alpha. Στις εικόνες φαίνεται το τουριστικό λεωφορείο να προσπερνά σειρά σταματημένων οχημάτων, παρά το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή, η οποία απαγορεύει την προσπέραση.

Ο οδηγός κινήθηκε για αρκετά μέτρα στο αντίθετο ρεύμα

Το λεωφορείο συνέχισε την πορεία του στο αντίθετο ρεύμα για αρκετά μέτρα, χωρίς να είναι γνωστό εάν μετέφερε εκείνη τη στιγμή επιβάτες.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οδηγός οχήματος που κινούνταν κανονικά στο αντίθετο ρεύμα βρέθηκε αντιμέτωπος με το ογκώδες λεωφορείο. Ο οδηγός αναγκάστηκε να σταματήσει και να κινηθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στο στηθαίο, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση.

Οι εικόνες καταγράφουν τη μικρή απόσταση που χωρίζει τα δύο οχήματα, την ώρα που το λεωφορείο συνεχίζει την προσπέραση πάνω στη γέφυρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ή εάν υπήρξε κάποια παρέμβαση από τις Αρχές.

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