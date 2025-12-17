Λευκάδα: 50χρονος κατάπιε ναρκωτικά για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, πνίγηκε και πέθανε

Σύνοψη από το

  • Ένας 50χρονος έχασε την ζωή του στην Λευκάδα, στην προσπάθειά του να αποφύγει την σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών.
  • Ο άνδρας φέρεται να κατάπιε ένα σακουλάκι που περιείχε πιθανότατα ηρωίνη, προκειμένου να μην εντοπιστούν τα ναρκωτικά στην κατοχή του.
  • Το σακουλάκι προκάλεψε ασφυξία, με αποτέλεσμα ο άνδρας να πνιγεί, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Λευκάδα: 50χρονος κατάπιε ναρκωτικά για να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, πνίγηκε και πέθανε

Ένας 50χρονος έχασε την ζωή του στην Λευκάδα, στην προσπάθειά του να αποφύγει την σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών, αφού κατάπιε ένα σακουλάκι που πιθανότατα περιείχε ηρωίνη, και πνίγηκε.

Αστυνομικοί σταμάτησαν τον άνδρα για έλεγχο ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητό του. Τότε, ο 50χρονος φέρεται να κατάπιε ένα σακουλάκι που περιείχε πιθανότατα ηρωίνη, προκειμένου να μην εντοπιστούν τα ναρκωτικά στην κατοχή του.

Το σακουλάκι, βάρους περίπου 8 γραμμαρίων ναρκωτικής ουσίας, προκάλεσε ασφυξία, με αποτέλεσμα ο άνδρας να πνιγεί. Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν άμεσα την κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφεραν χωρίς καθυστέρηση στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 50χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

 

07:44 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

