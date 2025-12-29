Λαμία: Δίωρος καθολικός αποκλεισμός στο μπλόκο Μπράλου

  • Οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου προχώρησαν σε δίωρο καθολικό αποκλεισμό όλων των οδικών αξόνων, υλοποιώντας απόφαση της γενικής τους συνέλευσης.
  • Παρά τις ρυθμίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει ουσιαστικά ακινητοποιηθεί λόγω του καθολικού αποκλεισμού και της απουσίας παρακαμπτήριων οδών.
  • Μεγάλες ουρές οχημάτων σχηματίζονται στον Ε65 και προβλήματα στον άξονα Ρίο – Αντίρριο – Άμφισσα, ενώ οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Λαμία: Δίωρος καθολικός αποκλεισμός στο μπλόκο Μπράλου

Σε πλήρη αποκλεισμό όλων των οδικών αξόνων στην περιοχή του μπλόκου του Μπράλου προχώρησαν πριν από λίγο οι αγρότες, υλοποιώντας την απόφαση που έλαβαν στη χθεσινή γενική τους συνέλευση. Ο αποκλεισμός, όπως είχε προαναγγελθεί, έχει διάρκεια δύο ωρών και αναμένεται να διαρκέσει έως τις 16:00, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις εξετάζονται και για την αυριανή μέρα.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες ρυθμίσεις και ανασχέσεις της κυκλοφορίας, τόσο για τα οχήματα που κινούνται από τη Λαμία προς την Αθήνα όσο και για εκείνα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Ωστόσο, λόγω του καθολικού αποκλεισμού και της απουσίας διαθέσιμων παρακαμπτήριων οδών, η κυκλοφορία έχει ουσιαστικά ακινητοποιηθεί.

Ήδη σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων κατά μήκος του εθνικού δικτύου του Ε65, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα διέλευσης ή εναλλακτική πρόσβαση προς τον ΠΑΘΕ.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στον άξονα Ρίο – Αντίρριο – Άμφισσα, καθώς οχήματα που κινούνται προς την Εθνική Οδό Λαμίας – Αθηνών αδυνατούν να συνεχίσουν την πορεία τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επίσης ουρές και καθυστερήσεις.

Οι αγρότες του μπλόκου του Μπράλου δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή δράση εντάσσεται στο πλαίσιο κλιμάκωσης των πιέσεων.

14:27 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

