Κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας στον Έβρο: Προφυλακιστέος ένας από τους 5 συλληφθέντες – Τις επόμενες ημέρες οι απολογίες των υπολοίπων

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Προφυλακίστηκε ο πρώτος από τους συνολικά πέντε συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος αρχαιοκαπηλίας στον Έβρο.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος βαρύνεται μαζί με τους υπόλοιπους τέσσερις με την κατηγορία της «παράνομης εκσκαφής και αρχαιολογικής έρευνας στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης», κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews θα ακολουθήσει προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται, καθώς αύριο Τρίτη αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή και οι υπόλοιποι συλληφθέντες ,δύο εν ενεργεία στρατιωτικοί και ένας πολίτης, ενώ την Τετάρτη θα απολογηθεί ο πέμπτος, ο οποίος είναι Γερμανός και κάτοικος Αλεξανδρούπολης.

Οι κατηγορούμενοι, φέρονται να πραγματοποιούσαν παράνομες ανασκαφές με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων και ανιχνευτών μετάλλων εντός οριοθετημενων αρχαιολογικών χώρων. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ,σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα που εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως και ειδικά μηχανήματα εντοπισμού μετάλλων κ.α..

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΕΡΤnews η δράση των κατηγορουμένων περιλάμβανε παράνομες ανασκαφές σε περιοχές της Κίρκης, του Αβάντα και Αγίων Θεοδώρων στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης.