Κως: Συνελήφθη 22χρονος που κατηγορείται για βιασμό τουρίστριας

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν οι Αρχές στην Κω, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του νησιού της Κω, έπειτα από καταγγελία 20χρονης αλλοδαπής, συνέλαβαν έναν 22χρονο, επίσης αλλοδαπό, που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εργάζεται σε ξενοδοχείο.

Η κοπέλα, κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ο άνδρας προέβη σε ασελγείς, γενετήσιες πράξεις, εις βάρος της.

Ο 22χρονος κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

14:05 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη 

Δύο νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα στην Αργυρούπολη, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία ...
13:41 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Χανιά: Έφτιαξαν κηδειόχαρτο με… αναγγελία γάμου – Δείτε φωτογραφία

Είναι μεγάλο προνόμιο να διαθέτει κανείς χιούμορ, ειδικά όταν η δουλειά του δεν είναι καθόλου ...
13:25 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Ξάνθη: Συνελήφθη 27χρονος Τούρκος με 25 πιστόλια – Βίντεο

Στη σύλληψη ενός 27χρονου Τούρκου  για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τα όπλα, προχώρησαν τ...
12:46 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε 76χρονη από τον σύζυγό της – Απείλησε ότι θα σκοτώσει την γυναίκα την ώρα που τον είχαν συλλάβει 

«Από μηχανής θεός» για ηλικιωμένη γυναίκα αποδείχθηκε αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας, ο οποίος π...
