Κως: Συνελήφθη 22χρονος που κατηγορείται για βιασμό τουρίστριας

Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν οι Αρχές στην Κω, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του νησιού της Κω, έπειτα από καταγγελία 20χρονης αλλοδαπής, συνέλαβαν έναν 22χρονο, επίσης αλλοδαπό, που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εργάζεται σε ξενοδοχείο.

Η κοπέλα, κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ο άνδρας προέβη σε ασελγείς, γενετήσιες πράξεις, εις βάρος της.

Ο 22χρονος κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.