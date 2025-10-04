Ασύλληπτη τραγωδία: Νεκρός 7χρονος σε αυτοκίνητο – Το κεφάλι του σφήνωσε στο παράθυρο, συνελήφθη η μητέρα του

Ένα αγοράκι 7 ετών έχασε τη ζωή του όταν το κεφάλι του σφήνωσε στο παράθυρο ενός αυτοκινήτου, ενώ η μητέρα του, που φέρεται να ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, είχε «λιποθυμήσει» στο μπροστινό κάθισμα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Μάζι Σίμονς βρέθηκε αναίσθητος και χωρίς αναπνοή, με το κεφάλι του να κρέμεται έξω από το πίσω παράθυρο ενός αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο έξω από ένα σπίτι στην Ατλάντα των ΗΠΑ, τον περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με ένταλμα σύλληψης που εξασφάλισε το περιοδικό People.

Η μητέρα κατηγορείται για ανθρωποκτονία

Η μητέρα του, η 32χρονη Κάντις Γκρέις, βρέθηκε «λιπόθυμη στο κάθισμα του οδηγού», ενώ δύο ακόμα από τα παιδιά της ήταν επίσης μέσα στο όχημα, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Η Γκρέις συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού και κακοποίηση ανηλίκου δευτέρου βαθμού. Υποβλήθηκε σε εξετάσεις αίματος και ούρων και βρέθηκε θετική σε οπιοειδή και THC (δραστική ουσία της κάνναβης), σύμφωνα με το ένταλμα.

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας

Ένας αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε στην αστυνομία ότι η Γκρέις είχε περάσει από το σπίτι του γύρω στις 10 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας και αποφάσισε να αφήσει τα παιδιά της στο αυτοκίνητο επειδή «δεν ήθελε να έρθουν μέσα». Λίγο μετά αποχώρησε, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το επόμενο πρωί, ο ίδιος μάρτυρας είδε το όχημα της Γκρέις στο πάρκινγκ — με το κεφάλι του μικρού να «κρέμεται από το παράθυρο», όπως αναφέρεται στο ένταλμα.

«Άρχισε να χτυπά το αυτοκίνητο για να ξυπνήσει την Γκρέις», αναφέρει η αστυνομία. Ο γιος της μεταφέρθηκε εσπευσμένα, χωρίς τις αισθήσεις του, στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία εντόπισε την Γκρέις στο σπίτι ενός γείτονα μαζί με το μικρότερο παιδί της. «Οι ανακριτές προσπάθησαν να της μιλήσουν, όμως εκείνη συνέχιζε να χάνει τις αισθήσεις της ενώ καθόταν και κρατούσε το παιδί της», αναφέρεται στο ένταλμα. Η μητέρα κρατείται στη φυλακή της κομητείας Φούλτον.