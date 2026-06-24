Κάλυμνος: Συνελήφθη 41χρονος κάτοικος του νησιού για κατοχή εκρηκτικών

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Ποσότητα εκρηκτικών υλικών για παρασκευή δυναμίτιδας, πυροκροτητών, φυτιλιών, όπλων αλλά και αρχαίων αντικειμένων κατασχέθηκε στην Κάλυμνο, έπειτα από έρευνες της Αστυνομίας. Για την υπόθεση συνελήφθη χθες ένας 41χρονος, σε επιχείρηση των αστυνομικών του ΑΤ Καλυμνίων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή εκρηκτικών και πλημμελή φύλαξη όπλου, ενώ στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 37χρονος, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή όπλων, εκρηκτικών και αρχαιοτήτων.

Τα ευρήματα

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, πραγματοποίησαν διαδοχικές έρευνες στις κατοικίες των κατηγορουμένων, κατά τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 20 κιλά εκρηκτικό πέτρωμα νιτρικού εστέρα, 20 κιλά και 260 γραμμάρια θραυσμάτων αλουμινίου για παρασκευή δυναμίτιδας, 5 κιλά και 132 γραμμάρια βαμβακοπυρίτιδας, 44 γραμμάρια πυρίτιδας, καθώς και 162 πυροκροτητές.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν βραδύκαυστο φυτίλι συνολικού μήκους 17 μέτρων και 62 εκατοστών, έξι φυτίλια με ενσωματωμένο σπίρτο, δύο κίτρινα φυτίλια, πέντε καπνογόνα, δύο φωτοβολίδες θαλάσσης και έξι κυνηγετικά όπλα.

Σημειώνεται ότι εντοπίστηκαν και δύο πήλινα αρχεία αντικείμενα ενάλιας προέλευσης, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 3028/2002. Τα αντικείμενα πρόκειται να παραδοθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων, προκειμένου να αξιολογηθούν και να χρονολογηθούν.

Ο 41χρονος συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.