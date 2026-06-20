Καιρός: Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο και τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση

Ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου 2026, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Λίγες νεφώσεις θα εμφανιστούν πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Σε αυτές τις περιοχές θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά μεταβλητοί, με ένταση 2 με 3 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα φτάσουν τα 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 4 με 6 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 28 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Αρχικά μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά 32, τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους.

Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και τα νότια 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά και τα νότια 6, τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε πιθανώς θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι, και στα Δωδεκάνησα, όπου πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιρα μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 27 με 29 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νοτιοανατολικά θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ υπάρχει πιθανότητα μεμονωμένης καταιγίδας στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23-06-2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 και πρόσκαιρα τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-06-2026