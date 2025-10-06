Καιρός: «Άνοιξαν» οι ουρανοί στην Αττική – Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Αττική, Αθήνα, Βροχή, καταιγίδα, καιρός

«Άνοιξαν» οι ουρανοί το βράδυ της Δευτέρας (06/10) σε αρκετές περιοχές της Αττικής, όπου εκδηλώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Συγκεκριμένα, καταρρακτώδης βροχή έπεσε σε Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Σκα, Ζεφύρι, Περιστέρι, Άνω Λιόσια, Καματερό, Ασπρόπυργο και στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Παράλληλα, ισχυρές βροχές σημειώθηκαν και σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Εύβοιας, των Χανίων, της Σάμου, της Χίου και της Σκιάθου.

Δείτε φωτογραφίες από την Αθήνα:

Αττική, Αθήνα, Βροχή, καταιγίδα, καιρός Αττική, Αθήνα, Βροχή, καταιγίδα, καιρός Αττική, Αθήνα, Βροχή, καταιγίδα, καιρός Αττική, Αθήνα, Βροχή, καταιγίδα, καιρός Αττική, Αθήνα, Βροχή, καταιγίδα, καιρός Αττική, Αθήνα, Βροχή, καταιγίδα, καιρός Αττική, Αθήνα, Βροχή, καταιγίδα, καιρός

Μέχρι το απόγευμα, τα σημαντικότερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ σύμφωνα με το Meteo, τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά και η Πελοπόννησος είναι οι περιοχές που επηρέασε περισσότερο η κακοκαιρία μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 18:40, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα καταγράφηκε στον Πύργο Ηλείας και είναι ίσο με 71 χιλιοστά.

Πού θα βρέχει την Τρίτη

Το βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίστηκε στην Αδριατική έχει κινηθεί ανατολικά επηρεάζοντας ήδη μεγάλο μέρος της χώρας. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

  • Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10
  • Η ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι τη Δευτέρα 06/10 και την Τρίτη 07/10 στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ
  • Η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη 07/10 σε σχέση με τα επίπεδα της Δευτέρας 06/10

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 20-21 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθούν στους 22-25 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη το βαρομετρικό χαμηλό θα παραμείνει πάνω από το Βόρειο Αιγαίο, προκαλώντας έντονες βροχές και καταιγίδες σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος, με σποραδικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 6-7 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 8 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με μέγιστες τιμές 15-18 βαθμούς στα βόρεια και έως 22-24 στα νότια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ειδικοί ανακάλυψαν το χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που μειώνει κατά 15% τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου

ΕΟΦ: Επικίνδυνο συμπλήρωμα διατροφής διακινείται μέσω διαδικτύου

Nέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Ποιους αφορά και πώς θα τα δείτε

Voucher 750 ευρώ από τη ΔΥΠΑ: Αυτά είναι τα 3 νέα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για να το λάβετε

Γυναίκα που έτρωγε μόνο φρούτα για 30 ημέρες αποκαλύπτει την ασυνήθιστη επίδραση στο σώμα της

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την τουλίπα στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:14 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Τροχαία: 198 παραβάσεις στην Αττική για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – 8 συλλήψεις – ΒΙΝΤΕΟ

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για τ...
20:45 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Ζάκυνθος: Συνελήφθη 39χρονος για διακίνηση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου περί όπλων και βία κατά αστυνομικών

Συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στη Ζάκυνθο ένας 39χρονος, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτι...
20:30 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Έβρος: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 14χρονη που συνελήφθη με τους Τούρκους διακινητές όπλων 

Ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε πριν από λίγο από ...
19:58 , Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025

Αττική: Συνελήφθη άνδρας με όπλο και ναρκωτικά σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης 

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης