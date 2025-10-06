Καιρός: «Άνοιξαν» οι ουρανοί στην Αττική – Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

«Άνοιξαν» οι ουρανοί το βράδυ της Δευτέρας (06/10) σε αρκετές περιοχές της Αττικής, όπου εκδηλώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Συγκεκριμένα, καταρρακτώδης βροχή έπεσε σε Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Σκα, Ζεφύρι, Περιστέρι, Άνω Λιόσια, Καματερό, Ασπρόπυργο και στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Παράλληλα, ισχυρές βροχές σημειώθηκαν και σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Εύβοιας, των Χανίων, της Σάμου, της Χίου και της Σκιάθου.

Δείτε φωτογραφίες από την Αθήνα:

Μέχρι το απόγευμα, τα σημαντικότερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ σύμφωνα με το Meteo, τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά και η Πελοπόννησος είναι οι περιοχές που επηρέασε περισσότερο η κακοκαιρία μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 18:40, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα καταγράφηκε στον Πύργο Ηλείας και είναι ίσο με 71 χιλιοστά.

Πού θα βρέχει την Τρίτη

Το βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίστηκε στην Αδριατική έχει κινηθεί ανατολικά επηρεάζοντας ήδη μεγάλο μέρος της χώρας. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10

Η ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι τη Δευτέρα 06/10 και την Τρίτη 07/10 στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ

Η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη 07/10 σε σχέση με τα επίπεδα της Δευτέρας 06/10

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 20-21 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθούν στους 22-25 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη το βαρομετρικό χαμηλό θα παραμείνει πάνω από το Βόρειο Αιγαίο, προκαλώντας έντονες βροχές και καταιγίδες σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος, με σποραδικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 6-7 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 8 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με μέγιστες τιμές 15-18 βαθμούς στα βόρεια και έως 22-24 στα νότια.