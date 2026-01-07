Ήχησε το 112 στην Ήπειρο λόγω κακοκαιρίας – «Προσοχή στις μετακινήσεις»

Με εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και συναίνεση του Προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου εστάλη πριν απο λίγο προειδοποιητικό μήνυμα 112 για προσοχή στις μετακινήσεις πολιτών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και κατολισθήσεων μέχρι αύριο πρωινές ώρες σε περιοχές της Ηπείρου.

«Ενεργοποίηση 112. Εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.