Ήχησε το 112 στην Ήπειρο λόγω κακοκαιρίας – «Προσοχή στις μετακινήσεις»

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κακοκαιρία, Byron, βροχές, Καταιγίδες, Κέντρο Αθήνας
φωτογραφία αρχείου

Με εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και συναίνεση του Προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου εστάλη πριν απο λίγο προειδοποιητικό μήνυμα 112 για προσοχή στις μετακινήσεις πολιτών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και κατολισθήσεων μέχρι αύριο πρωινές ώρες σε περιοχές της Ηπείρου.

«Ενεργοποίηση 112. Εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα του 112.

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να στέλνετε το παιδί σας στο σχολείο αν δεν θέλει να πάει; Ειδικός ανατρέπει τα όσα πιστεύουμε

Αλκοόλ και ανήλικοι: 14χρονη στο νοσοκομείο- 1.000 παιδιά νοσηλεύονται κάθε χρόνο

ΟΜΕΔ: Πότε θα ληφθεί η κρίσιμη απόφαση για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην Efood

Αναστέλλεται η απεργία στις λαϊκές αγορές – Κανονικά από την Παρασκευή η λειτουργία τους

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:43 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο παιδικής προστασίας στον Άλιμο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο παιδικής προστασίας στη...
20:25 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Καρδίτσα: Σε αποκλεισμό του Μπράλου προχωρούν αύριο οι αγρότες – Οι αποφάσεις στο μπλόκο Ε-65

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες του μπλόκου Ε-65 στην Καρδίτσα, αφού η εξειδίκε...
20:21 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Σάμος: Ψαράς εντόπισε σορό άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Κουρούντερε

Μακάβριο εύρημα στη Σάμο, όπου εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του Κουρούν...
20:11 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Λάρισα: Κλείνουν αύριο τα τούνελ στα Τέμπη οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας – Τι αποφάσισαν στη γενική συνέλευση

Να σκληρύνουν την στάση τους, κλείνοντας αύριο το πρωί τις σήραγγες στην κοιλάδα των Τεμπών, α...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι