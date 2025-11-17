Γλυφάδα: Εγκληματική ομάδα απέσπασε 42.000 ευρώ από διαρρήξεις οχημάτων με συσκευή jammer – Συνελήφθη 42χρονος

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας συνελήφθη 42χρονος αλλοδαπός, μέλος εγκληματικής ομάδας που προέβαινε συστηματικά σε κλοπές από σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή. Εξιχνιάστηκαν 24 περιπτώσεις κλοπών με λεία άνω των 42.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Οι δράστες χρησιμοποιούσαν συσκευή παρεμβολής συχνοτήτων προκειμένου να αποτρέπουν το κλείδωμα του οχήματος από τους ιδιοκτήτες.

Ειδικότερα, ο 42χρονος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, πρωινές ώρες της 12-11-2025 στην περιοχή της Γλυφάδας, να αφαιρεί από το εσωτερικό οχήματος αντικείμενα και συνελήφθη, ενώ αναζητούνται επιπλέον δύο συνεργοί του και μέλη της ομάδας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η δράση της οποίας χρονολογείται τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου του τρέχοντος έτους, μετέβαιναν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην περιοχή της Γλυφάδας όπου αναζητούσαν οχήματα που κατέφθαναν και στάθμευαν στην περιοχή.

Αφού τα εντόπιζαν, ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό τους, είτε με τη χρήση συσκευής jammer – παρεμβολέα συχνοτήτων, είτε με θραύση υαλοπίνακα και στη συνέχεια, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα.

Αναφορικά με τη χρήση συσκευής jammer – παρεμβολέα συχνοτήτων, μόλις οι ιδιοκτήτες των οχημάτων στάθμευαν τα οχήματά τους και επιχειρούσαν να τα κλειδώσουν με τη χρήση ηλεκτρονικού κλειδιού (τηλεχειριστηρίου), η εγκληματική ομάδα ενεργοποιούσε τη συσκευή με αποτέλεσμα να υπάρχει παρεμβολή στο σύστημα κλειδώματος και το όχημα να παραμένει ξεκλείδωτο.

Ο 42χρονος αναλάμβανε τον ρόλο του φυσικού αυτουργού, εισερχόμενος στο εσωτερικό των σταθμευμένων οχημάτων και αφαιρούσε προσωπικά αντικείμενα και χρηματικά ποσά, ενώ έτερο μέλος της εγκληματικής ομάδας, είχε το ρόλο του επιτηρητή-“τσιλιαδόρου”.

Χαρακτηριστικό της οργανωμένης δράσης τους, αποτελεί το γεγονός ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επικοινωνούσαν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο μέσω ακουστικού, προκειμένου να συντονίζουν τις ενέργειές τους.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας, εξιχνιάστηκαν 24 περιπτώσεις κλοπών με τον ίδιο τρόπο δράσης και με λεία άνω των 42.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης δύο ετών για διακεκριμένες κλοπές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

