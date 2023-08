Φωτιές: Καλυμμένη με καπνούς ολόκληρη η Ελλάδα – Συγκλονιστικό ΒΙΝΤΕΟ από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Καλυμμένη με πυκνούς καπνούς από τις μεγάλες φωτιές που μαίνονται σε Έβρο, Ροδόπη, Βοιωτία, Εύβοια και Αττική, είναι η Ελλάδα σύμφωνα με πλάνα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Το πέρασμα του Σταθμού πάνω από την χώρα μας έγινε στις 23 Αυγούστου, στις 14:18. Ο ISS πέταξε σε ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων, με την τροχιά του να τον φέρνει από την Φλώρινα προς την Ρόδο. Ο καιρός ήταν σχετικά καθαρός, όμως ο καπνός είναι ιδιαίτερα ορατός στην Μακεδονία, την Θεσσαλία και την Εύβοια. Η εικόνα καθαρίζει πάνω από τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό:

This @Space_Station pass over Greece shows just how the skies are filled with wildfire smoke across the entire region. #Greecewildfires

Aug 23, 2023 – 12:18 PM EEST pic.twitter.com/9HwIu6LYzx

— ISS Above (@ISSAboveYou) August 23, 2023