Φωτιά σε δασική έκταση στην Αιτωλοακαρνανία – Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα, εστάλη μήνυμα από το 112

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Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Νερομάνα Αγρινίου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με μηχανήματα έργου και υδροφόρες ο Δήμος Αγρινίου.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Στις 15:32, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.