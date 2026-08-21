Φωτιά σε δασική έκταση στην Αιτωλοακαρνανία – Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα, εστάλη μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Νερομάνα Αγρινίου, στην Αιτωλοακαρνανία.
Στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με μηχανήματα έργου και υδροφόρες ο Δήμος Αγρινίου.
Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.
Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Στις 15:32, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ξεροβούνι_Καλλιθέας της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 21, 2026