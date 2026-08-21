Φωτιά στη Λήμνο – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – ΒΙΝΤΕΟ

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φωτιά Λήμνος
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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος, στη Λήμνο.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Λήμνου.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Στις 15:23, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

 

Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Δείτε βίντεο:

 

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