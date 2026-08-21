Φωτιά στη Λήμνο – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος, στη Λήμνο.
Οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί. Συγκεκριμένα επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Λήμνου.
Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Στις 15:23, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Θάνος της Περιφερειακής Ενότητας #Λήμνου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 21, 2026
Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
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