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Με αφορμή τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στη Ζεφύρι, το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών και Δασοκομάντος έστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας την άμεση καταγραφή των εγκαταλελειμμένων κτιρίων με ευθύνη των Δήμων και σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα.

Συγκεκριμένα, ζητούν να καταγραφούν τα εγκαταλελειμμένα κτίρια σε κάθε Δήμο και να αποτυπωθούν πλήρως χωροταξικά και αρχιτεκτονικά συμπεριλαμβανομένων των κατόψεων όλων των ορόφων και των υπογείων.

Ακόμη, ζητούν την καταγραφή εισόδων, εξόδων, εσωτερικών προσβάσεων και πιθανών επικίνδυνων σημείων, όπως και να αξιολογηθεί τεχνικά η στατική και δομική κατάσταση κάθε κτιρίου.