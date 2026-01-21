Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Ιανουαρίου

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, το εορτολόγιο περιλαμβάνει πλήθος ονομάτων, μεταξύ των οποίων οι Αγνή, Ευγένιος, Μάξιμος και Πάτροκλος.
  • Ο Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη, διακρίθηκε για τις σπουδές του και υπηρέτησε ως αρχιγραμματέας του αυτοκράτορα Ηρακλείου.
  • Παραιτήθηκε για να υπερασπισθεί τις αλήθειες της πίστεως από την αίρεση των Μονοθελητών, υπομένοντας μαρτύρια και ακρωτηριασμούς, ενώ ο τάφος του εξέπεμπε φως μετά τον θάνατό του στην εξορία το 662 μ.Χ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash.com

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν το όνομα: Αγνή, Αγνούλα, Ευγένιος, Ευγένης, Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα, Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη, Πάτροκλος, Πατρόκλειος, Πατροκλέας, Πατροκλής, Πατρόκλεια, Πατροκλά, Πάτρα, Πατρούλα.

Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Ο Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 580 μ.Χ. από πλούσιους και ευγενείς γονείς. Πραγματοποίησε λαμπρές θεολογικές, φιλολογικές και φιλοσοφικές σπουδές. Για τα πνευματικά αλλά και τα διοικητικά του χαρίσματα προσλαμβάνεται ως αρχιγραμματέας του αυτοκράτορα Ηρακλείου. Παραιτήθηκε όμως γρήγορα για να υπερασπισθεί τις αλήθειες της πίστεώς του από την αίρεση των Μονοθελητών. Γίνεται μοναχός και αρχίζει ένα σκληρό και ανελέητο αγώνα κατά των αιρετικών. Στον αγώνα του αυτό συναντά πολλά εμπόδια, κυρίως από τον αυτοκράτορα Κώνστα, ο οποίος ήταν υπέρμαχος των Μονοθελητών και έφθασε στο σημείο να συγκαλέσει ψευδο-σύνοδο, η οποία καταδίκασε και αναθεμάτισε τον όσιο και τέλος τον παρέδωσε στον έπαρχο της πόλης για να τιμωρηθεί. Μαστιγώνεται και τέλος του κόβουν τη γλώσσα και το δεξί του χέρι. Το ακρωτηριασμένο του σώμα άντεξε με θαυματουργικό τρόπο τρία χρόνια στην υπηρεσία της υγείας της ψυχής και ήταν η πιο εύγλωττη μαρτυρία της πίστεως και της αφοσιώσεώς του στο Θεό. Μετά από ολιγοήμερη ασθένεια αφήνει τη μακάριά του ψυχή στον τόπο της εξορίας του (Λαζική του Πόντου, στο φρούριο Σχίμαρις) το 662 μ.Χ. Το τίμιο λείψανό του ενταφιάσθηκε στη μονή του Αγίου Αρσενίου, στη χώρα των Λαζών. Από τον τάφο του έβγαινε φως κάθε νύχτα και φώτιζε την περιοχή, γεγονός που πιστοποιούσε την αγιότητά του.

Σημείωση: Η Ανακομιδή και μετάθεση του Λειψάνου του Οσίου Μάξιμου του Ομολογητή εορτάζεται στις 13 Αυγούστου, ενώ η μνήμη του επαναλαμβάνεται στις 20 Σεπτεμβρίου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βιταμίνη D: Μπορεί πράγματι να ενισχύσει το ανοσοποιητικό; Ειδικός του Cleveland απαντά

Ο ιδανικός τρόπος να μαγειρέψετε το λάχανο για να γίνει πεντανόστιμο – Τρεις σεφ συμφωνούν

Σουβλάκι: Πότε αναμένεται να αυξηθεί ξανά η τιμή του, πόσο και γιατί  

Ακρίβεια: Πόσο ακριβότερα πωλούνται τα κρέατα στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις χώρες της ευρωζώνης

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:26 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Στα «λευκά» ο Χορτιάτης και άλλες ορεινές περιοχές – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού για τον φετινό χειμώνα έπεσαν από τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με ...
08:21 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ταξί: Συνεχίζεται και σήμερα η απεργία στην Αττική – Χειρόφρενο για 24 ώρες και στη Θεσσαλονίκη

Συνεχίζεται η απεργία των αυτοκινητιστών ταξί για δεύτερη ημέρα, στο πλαίσιο της νέας 48ωρης α...
08:13 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Σε εξέλιξη το 48ωρο κύμα κακοκαιρίας: Συναγερμός σε 5 Περιφέρειες για ακραία φαινόμενα – Στο επίκεντρο και η Αττική

Σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού βρίσκεται η Αττική και άλλες 4 περιφέρειες, καθώς η κακοκαι...
08:08 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Αποχωρούν τα τρακτέρ από την Εθνική Οδό Αθηνών- Λαμίας: Τι αποφασίστηκε στις γενικές συνελεύσεις των μπλόκων

Έως το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να έχουν αποχωρήσει και τα τελευταία τρακτέρ από την...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι