Drone show με φόντο τον Παρθενώνα: Από το Ζάππειο η άδεια για την διαφήμιση της Adidas – Το μίσθωμα των 380 ευρώ, η απόφαση και η απάντηση Μενδώνη

Πολιτικές και όχι μόνο αντιδράσεις έχει προκαλέσει το drone show της Adidas με φόντο την Ακρόπολη. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσαν «πυρά» τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για «εμπορευματοποίηση πολιτιστικών συμβόλων» και επισημαίνοντας ότι «η Ακρόπολη δεν είναι διαφημιστικό φόντο». Έστρεψαν δε, τα βέλη τους και εναντίον του υπουργείου Πολιτισμού, θέτοντας το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να αποδέχτηκε μία τέτοια πρόταση.

Η υπουργός, Λίνα Μενδώνη, σε συνέντευξή της σημείωσε ότι η εταιρεία έλαβε άδεια από το Ζάππειο. Ωστόσο, όπως εξήγησε η διοίκηση του Ζαππείου έπρεπε να είχε ζητήσει την έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού και αυτό είναι που καθιστά μη νόμιμη τη διαδικασία. «Η αντιπολίτευση έπρεπε πρώτα να ψάξει την υπόθεση και μετά να κατηγορήσει το υπουργείο» τόνισε.

Τι έχει συμβεί όμως; Όπως είπε η ίδια η υπουργός Πολιτισμού η εταιρεία DRNS Show Experience έλαβε άδεια για το drone show από το Ζάππειο, όμως, το ΔΣ του Ζαππείου φαίνεται να μην είχε ζητήσει την έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού. «Και αυτό είναι που καθιστά τη διαδικασία μη νόμιμη» όπως είπε η κυρία Μενδώνη.

Σε σχετικό έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, αναφέρεται ότι η εταιρεία DRNS Show Experience ΙΚΕ είχε υποβάλει αίτημα για την παραχώρηση «200 τ.μ. εξωτερικού χώρου στο πλάι του Ζαππείου Μεγάρου στις 15 Μαΐου 2025, για τη διεξαγωγή drone show για λογαριασμό της εταιρείας Essence Mediacom σχετικά με την προώθηση προϊόντος της Adidas Hellas. Μάλιστα το μίσθωμα ορίζεται στα 380 ευρώ.

Υπάρχει μάλιστα και η έγκριση από την πλευρά της διοίκησης για το διαφημιστικό show.

«Το Δ.Σ. της Ε.Ο.& Κ. ομόφωνα αποφασίζει όπως εγκρίνει την παραχώρηση 200 τ.μ. εξωτερικού χώρου στο πλάι του Ζαππείου Μεγάρου στις 15 Μαΐου 2025 στην εταιρεία DRNS Show Experience IKE, για την διεξαγωγή drone show για λογαριασμό της εταιρίας Essence mediacom σχετικά με την προώθηση προϊόντος της Adidas Hellas και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Δείτε εδώ το έγγραφο

Σημειώνεται ότι η εικόνα ενός τεράστιου αθλητικού παπουτσιού πάνω από τον Παρθενώνα, η οποία εναλλασσόταν με το λογότυπo της adidas και το σύνθημα «feel fast», κυκλοφόρησε αργά χθες το βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας αντιδράσεις σχετικά με το εάν και από πού δόθηκε άδεια για μια τέτοια διαφήμιση στην Ακρόπολη που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και η οποιαδήποτε χρήση της εικόνας της πρέπει να αποφασίζεται με συγκεκριμένα, αυστηρά κριτήρια.

Η επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού αναφέρει:

«Αναφορικά με διαφήμιση εταιρείας αθλητικών ειδών στην οποία φέρεται να απεικονίζεται η Ακρόπολη, ανακοινώνεται ότι:

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού καταθέτουν εντός της ημέρας μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας. Επιπλέον το Υπουργείο είναι σε επικοινωνία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προκειμένου να διερευνηθεί η τήρηση ή μη της διαδικασίας αδειοδότησης της υπερπτήσης drone, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

«Η εικόνα ενός γιγαντιαίου αθλητικού παπουτσιού να “πατά” την Ακρόπολη μέσω προβολής με drones, αποτελεί μια ακόμα θλιβερή υπενθύμιση της ανάγκης για ξεκάθαρα θεσμικά όρια και σεβασμό απέναντι στην πολιτιστική μας κληρονομιά», τονίζει ο Τομέας & Δικτύου Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «η Ακρόπολη, παγκόσμιο σύμβολο του πολιτισμού και της δημοκρατίας, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ουδέτερο φόντο για εμπορικές χρήσεις ή «έξυπνα» διαφημιστικά ευρήματα. Ειδικά όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εν λόγω δράση είτε πραγματοποιήθηκε χωρίς άδεια είτε εκμεταλλεύτηκε θεσμικά κενά και ελλιπή εποπτεία, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο και την ευθύνη του υπουργείου Πολιτισμού».

«Η επιλογή του ΥΠΠΟ να αρνηθεί άδεια για τα γυρίσματα του διεθνώς καταξιωμένου σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου στον ίδιο αρχαιολογικό χώρο, καθιστά το ζήτημα ακόμα πιο επιτακτικό. Ποιο είναι τελικά το κριτήριο; Η εμπορική αξία του προϊόντος ή το πολιτιστικό αποτύπωμα του δημιουργού;», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και ζητά:

-Άμεση και σαφή ενημέρωση από το υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με το αν δόθηκε άδεια για τη συγκεκριμένη δράση και από ποιον φορέα.

-Τη θεσμική θωράκιση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων απέναντι στην άναρχη εμπορευματοποίησή τους.

-Διαφανή, ενιαία και αξιοκρατικά κριτήρια στην αξιολόγηση αιτημάτων για χρήση πολιτιστικών χώρων – χωρίς εξαιρέσεις και σκοπιμότητες.

Ο πολιτισμός δεν είναι εργαλείο branding. Είναι ζήτημα ταυτότητας, μνήμης και δημοκρατίας», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

«Προσωπικά, ποτέ πια Adidas. Αν δεν ξέρουν να σέβονται τον πολιτισμό μας, δεν θέλω να φοράω τα προϊόντα τους», γράφει ο Παύλος Γερουλάνος στο Χ σχετικά με την διαφήμιση με φόντο τον Παρθενώνα.

Ανακοίνωση για την επίμαχη διαφήμιση εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «η εικόνα μέσω σμήνους drones του αθλητικού παπουτσιού που “πατά” πάνω στην Ακρόπολη για διαφημιστικούς λόγους, αποτελεί προσβλητική εμπορευματοποίηση του πυρήνα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

«Με ποιο κριτήριο έγινε η αποδοχή μίας τέτοιας πρότασης όταν τον περασμένο μήνα το Υπουργείο Πολιτισμού δεν έδωσε άδεια στον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο για τα γυρίσματα της ταινίας του στον αρχαιολογικό χώρο», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Πέρα από την προσβολή της Ακρόπολης εγείρεται και σοβαρό ζήτημα ασφάλειας καθώς δεν διαφημίζουν παπούτσια όλα τα drones. Ας διαλέξουν ποιος υπουργός θα παραιτηθεί και ας μην κρυφτούν πάλι πίσω από ΕΔΕ και πορίσματα» τονίζει σε δήλωσή του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος.

Adidas used the Parthenon as an advertising backdrop last night…ouch pic.twitter.com/Cbs7nLs79w

— 𝔾𝕖𝕠𝕣𝕘𝕖 🏳️‍🌈 🇪🇺 🇬🇷 (@OperaCreep) May 16, 2025