Δολοφονία στα Χανιά: Κυνικός στην απολογία του ο 43χρονος – Μεταθανάτιες οι μαχαιριές στο σώμα της Σταυρούλας

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο, σκυμμένο κεφάλι και χειροπέδες, ο 43χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής στα δικαστήρια Χανίων. Κατά την άφιξη του, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, αποδοκιμάστηκε από άτομα που βρισκόταν στο σημείο και τον αποκάλεσαν «κάθαρμα».

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν την ανακρίτρια Χανίων. Ο 43χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος και έπειτα από 4 ώρες πήρε τον δρόμο για τη φυλακή. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια της 45χρονης, της γυναίκας που σκότωσε και στη συνέχεια έπαιζε 22 ημέρες θέατρο επιχειρώντας να ρίξει αλλού τις ευθύνες.

Ο 43χρονος επέμεινε πως κίνητρο του εγκλήματος ήταν ο φόβος ότι η Σταυρούλα θα αποκάλυπτε, όπως ισχυρίστηκε, την παράνομη σχέση τους στη σύζυγό του. Ένας ισχυρισμός που από την πρώτη στιγμή αμφισβητείται έντονα από το περιβάλλον του θύματος και από τα στοιχεία της έρευνας.

«Ζητάω συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και από τη δική μου οικογένεια. Η πράξη μου ήταν αποτέλεσμα του τσακωμού που προηγήθηκε μεταξύ εμού και της 45χρονης και τελέστηκε ενώ βρισκόμουν σε βρασμό ψυχικής ορμής. Είχε αναπτυχθεί ερωτικός δεσμός μεταξύ των δύο μας και φοβήθηκα μην κοινοποιηθεί στη γυναίκα μου και καταστραφεί η σχέση μου και η ζωή μου. Δεν ήθελα να υποστώ κοινωνική κατακραυγή», ανέφερε στην απολογία του 0 43χρονος.

Η ομολογία του 43χρονου για το έγκλημα

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η 45χρονη Σταυρούλα είχε μεταβεί στο σπίτι στο Βαρύπετρο για προγραμματισμένο έλεγχο, στο πλαίσιο της μίσθωσης. Ακολούθησε, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, έντονη λογομαχία που κλιμακώθηκε εντός της κατοικίας. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι υπήρξε συμπλοκή, κατά την οποία η γυναίκα προσπάθησε να τον χτυπήσει με αντικείμενο και εκείνος αντέδρασε, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι χτύπησε με μπουκάλι την Σταυρούλα, την κάρφωσε με μαχαίρι δυο φορές στην καρδιά και τελικά την αποτελείωσε, χτυπώντας την με ένα κούτσουρο στο κεφάλι. «Άρπαξα ένα μπουκάλι γεμάτο και την χτύπησα στο κεφάλι. Έπεσε στο δάπεδο, όμως, δεν είχε χάσει εντελώς τις αισθήσεις της. Φώναζε βοήθεια. Πήρα ένα μαχαίρι και την μαχαίρωσα και μετά ένα κούτσουρο που βρήκα μπροστά μου και την αποτελείωσα», είπε προανακριτικά.

Στην 8σέλιδη γραπτή του ομολογία, όπως είχε γίνει γνωστό, αναφέρεται επίσης σε κινήσεις μετά το έγκλημα, μεταξύ των οποίων ο καθαρισμός του χώρου, η μεταφορά αντικειμένων, η χρήση τραπεζικών καρτών και η προσπάθεια σκηνοθεσίας ληστείας. Παράλληλα, περιγράφει και τη μεταφορά της σορού σε αγροτική περιοχή, όπου και την απέκρυψε.

Ο ίδιος, με κυνικό τρόπο, έχει περιγράψει ότι μετά το έγκλημα, πραγματοποίησε βιντεοκλήση με την σύζυγό του, η οποία διαμείνει στη Γαύδο, ενώ αφού την έθαψε σε ένα λάκκο στο χωράφι λίγα μέτρα από το ματωμένο διαμέρισμα, πήρε γλυκά και πήγε επίσκεψη σε έναν φίλο του…

Διπλό κίνητρο «βλέπουν» οι αστυνομικοί

Προανακριτικά ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι «σήκωσε» 1.000 και 800 ευρώ από τις κάρτες της άτυχης Σταυρούλας. «Εκεί στο πάτωμα δίπλα της, είχαν πέσει δύο κάρτες ανάληψης της τράπεζας Πειραιώς και Εθνικής. Στη μία κάρτα είχε πάνω γραμμένο το pin, πήρα τις κάρτες και περί ώρα 17:00 ή 17:30 βγήκα από το σπίτι, μπήκα στο μπλε βανάκι μου και πήγα στις Μουρνιές να δω αν είναι αυτός ο pin. Ήταν αυτός ο κωδικός, έβγαλα 1000 ευρώ και γύρισα σπίτι» φέρεται να είπε στην απολογία του.

Στην συνέχεια υποστήριξε ότι έδωσε τις κάρτες αυτές σε Μαρονικούς γνωστούς του για να συνεχίζουν να κάνουν αναλήψεις, έτσι ώστε να φανεί το έγκλημα ως ληστεία. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ έχουν ζητήσει το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες των ΑΤΜ και αναλυτικά τις κινήσεις των δύο λογαριασμών.

Οι έμπειροι αστυνομικοί εκτιμούν πως το κίνητρο της δολοφονίας είναι διπλό: έρωτας και χρήματα. Το ερωτικό κομμάτι φαίνεται πως το χρησιμοποιούσε ο 43χρονος για να αποσπά χρήματα από τη Σταυρούλα, καθώς γνώριζε ότι είχε περιουσία. Σύμφωνα με το Mega, ο 43χρονος ίσως επιδίωκε να του γράψει η 43χρονη το σπίτι που ενοικίαζε.

Επισημαίνεται πως στο κοντέινερ του 43χρονου εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία συνολικά 14.000 ευρώ σε μετρητά.

Μεταθανάτιες οι μαχαιριές στο σώμα της

Ο δολοφόνος υποστήριξε στην ομολογία του ότι χτύπησε τη Σταυρούλα στο κεφάλι με μπουκάλι, την έδεσε, τη μαχαίρωσε και τέλος τη χτύπησε στο κεφάλι με κούτσουρο, αποτελειώνοντάς της.

Ωστόσο, η η ιατροδικαστική εξέταση φαίνεται πως ανατρέπει τα δεδομένα. Σύμφωνα με το Mega, o δράστης έδεσε την 45χρονος με δεματικά όσο ήταν εν ζωή, ενώ την χτύπησε ποτέ με μπουκάλι στο κεφάλι. Αντιθέτως, ο δράστης τη χτύπησε θανάσιμα με το κούτσουρο και εφόσον η Σταυρούλα είχε φύγει από τη ζωή, της προκάλεσε δύο επιφανειακές μαχαιριές, οι οποίες δεν θα την σκότωναν σε περίπτωση που βρισκόταν στη ζωή.

Τα νέα στοιχεία ανατρέπουν τους ισχυρισμούς του, αλλά δημιουργούν και νέα ερωτήματα, όπως τον τρόπο που την ακινητοποίησε για να την δέσει, αλλά και γιατί την μαχαίρωσε επιφανειακά, από τη στιγμή που είχε πολτοποιήσει το κεφάλι της.

Άλλαξε τη στάση της η σύζυγος του 43χρονου

Συγγνώμη από την οικογένεια και τους συγγενείς της Σταυρούλας Λεβεντάκη ζητεί τώρα η σύζυγος του 43χρονου.

Η σύζυγος του δράστη προχώρησε σε δήλωση μέσω του δικηγόρου της, όπου, σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν γνώριζε πως η συνομιλία της με δημοσιογράφους καταγραφόταν για να αναπαραχθεί δημόσια και ότι οι χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο της Σταυρούλας «ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ και έντονης ψυχικής φόρτισης».

Η «συγγνώμη» της συζύγου του καθ’ ομολογίαν δράστη

Αναλυτικά, στη δήλωσή της, επισημαίνει σύμφωνα με το zarpanews.gr τα εξής:

«Προϊόντος του χρόνου και αναγνωρίζοντας το ατυχές των έως τώρα δηλώσεων που έχουν αναπαραχθεί απο τα Μ.Μ.Ε. της χώρας, νιώθω την ανάγκη να διευκρινίσω τα εξής: οι δηλώσεις που έχουν δημοσιευθεί και αναπαραχθεί σε όλα τα Μ.Μ.Ε τις τελευταίες ημέρες, αποδίδονται σε συνομιλία μου με δημοσιογράφο, την οποία αντιλαμβανόμουν ως ανεπίσημη.

Δεν είχα την αντίληψη, ούτε την πεποίθηση, ότι παρείχα συναίνεση για ηχογράφηση και δημόσια χρήση, ενώ δεν θυμάμαι να μου ζητήθηκε κάτι τέτοιο. Με δεδομένο δε ότι δεν είμαι εξοικειωμένη με τις διαδικασίες των μέσων ενημέρωσης, η αντίληψή μου ήταν ότι δεν συμμετείχα σε διαδικασία καταγραφής προς δημόσια χρήση.

Οι φράσεις που μου αποδίδονται, και οι χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο της εκλιπούσης, ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ και έντονης ψυχικής φόρτισης, κατάσταση που με συνοδεύει ακόμη. Στην πραγματικότητα, δεν αντανακλούν ώριμη και συνειδητή στάση ή κρίση, αλλά σοκ, άρνηση, σύγχυση και ντροπή που βίωνα. Δεν ήμουν σε θέση να σταθμίσω το βάρος των λεγομένων μου και την τραγικότητα των γεγονότων.

Όσα δήλωσα δεν είχαν σκοπό να προσβάλουν τη μνήμη της θανούσας ή να προκαλέσουν περαιτέρω οδύνη στους οικείους της.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την οικογένεια της θανούσας και τους οικείους της για την πρόσθετη ψυχική δοκιμασία που ενδέχεται να προκάλεσαν οι δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν. Η συγγνώμη μου είναι ειλικρινής και χωρίς επιφύλαξη.

Επιθυμία μου είναι εγώ και τα παιδιά μου να αποτραβηχτούμε από τη δημόσια έκθεση και την ένταση που έχει δημιουργηθεί, ώστε να προστατευθούμε ψυχικά. Διευκρινίζω ότι τα παιδιά μου και η οικογένειά μου ουδεμία σχέση έχουν με τις δηλώσεις που μου αποδόθηκαν ή αναπαράχθηκαν.

Τέλος, διευκρινίζω ότι η παρούσα αποτελεί την πρώτη και τελευταία δημόσια τοποθέτησή μου για την υπόθεση. Παρακαλώ τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα τη δική μου και των τέκνων μου».