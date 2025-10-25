Διονύσης Σαββόπουλος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της κηδείας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, εξαιτίας της εξόδιου ακολουθίας του Διονύση Σαββόπουλου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και του ενταφιασμού του στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Οι ρυθμίσεις θα περιλαμβάνουν απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας, από τις 06:00 το πρωί έως το τέλος της τελετής, σε δρόμους του Δήμου Αθηναίων.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία θα διακοπεί στις εξής οδούς:

Μητροπόλεως , σε όλο το μήκος της,

, σε όλο το μήκος της, Αιόλου , από την οδό Ανδριανού έως την Ερμού,

, από την οδό Ανδριανού έως την Ερμού, Ερμού , από την οδό Αιόλου έως την Αθηνάς,

, από την οδό Αιόλου έως την Αθηνάς, Αναπαύσεως , σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη,

, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη, Τριβωνιανού, από την οδό Καρέα έως τη Μ. Μουσούρου.

Η Τροχαία Αθηνών καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις παραπάνω οδούς κατά τη διάρκεια των περιορισμών και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.