Δίκη Βαλυράκη: «Δολοφονία» και «σχέδιο συγκάλυψης» καταγγέλλει ο κουνιάδος του θύματος

Η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη συνεχίζεται, με τον αδελφό της συζύγου του θύματος, που έχει κληθεί ως μάρτυρας, να επιμένει ότι ο θάνατος του πρώην υπουργού αποτελεί «δολοφονία» και μέρος «ενός ευρύτερου σχεδίου συγκάλυψης».

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο μάρτυρας εξετάστηκε απο τη δικηγόρο της οικογένειας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς την ύπαρξη οργανωμένης δράσης.

«Εγώ το ονομάζω εγκληματική οργάνωση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι δολοφόνοι είναι συγκεκριμένοι», δήλωσε, προσθέτοντας, σύμφωνα με το ERTnews πως «απο ‘κει και πέρα είναι ένα σχέδιο υψηλής ραπτικής».

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι την ημέρα του συμβάντος «δεν υπήρχε στο Λιμενικό κανένα σκάφος και αυτό έγινε για προφανείς λόγους. «Αρχαιοκαπηλία», είπε, υπονοώντας οτι «τον ρόλο του Λιμενικού τον έκαναν οι ψαράδες».

Ο μάρτυρας είναι ο κουνιάδος του θύματος και, όπως ανέφερε, με τον Σήφη Βαλυράκη είχαν «πολύ στενή σχέση». Αυτή την ώρα συνεχίζει να απαντά στις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων.