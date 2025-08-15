Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία, τραμ και Προαστιακός

Enikos Newsroom

κοινωνία

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία, τραμ και Προαστιακός

Αραιωμένα είναι τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σήμερα λόγω Δεκαπενταύγουστου αλλά και τις επόμενες ημέρες, που απουσιάζουν αδειούχοι και εκδρομείς και είναι μειωμένες οι ανάγκες του επιβατικού κοινού.

Πώς θα κινηθεί η Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

Από Δευτέρα 11 έως και την Κυριακή 17 Αυγούστου τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 12,5′, συμπεριλαμβανομένης και της Παρασκευής 15 Αυγούστου 2025.

Τα δρομολόγια μεταξύ 5:00 – 5:30 και 23:30 – 1:00 πραγματοποιούνται πάντα ανά 15′.

Πώς θα κινηθεί η Γραμμή 2 Μετρό

Από Δευτέρα 11 έως και Πέμπτη 15 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 9,5′ – 11′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 12,5′ πριν τις 7:00 και μετά τις 22:00.

Από Παρασκευή 15 έως και Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 15′.

Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 15′.

Πώς θα κινηθεί η Γραμμή 3 Μετρό

Από Δευτέρα 11 έως και Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 8,5′ – 10′ έως τις 22:00, ανά 11,5′ μετά τις 22:00.

Από Παρασκευή 15 Αυγούστου έως Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 10′ μεταξύ 8:00 – 22:00, ανά 11,5′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 15′. Τα δρομολόγια από και προς το Αεροδρόμιο πραγματοποιούνται καθημερινά ανά 36′.

Πώς θα κινηθούν Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Συνεχίζεται η εφαρμογή, μέχρι και το άνοιγμα των σχολείων, του θερινού προγράμματος δρομολογίων στα Λεωφορεία και Τρόλεϊ της Αθήνας.

Tην Παρασκευή 15 Αυγούστου θα ισχύουν τα δρομολόγια Κυριακής και Αργιών.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια που ισχύουν κάθε μέρα από την εφαρμογή OASA Telematics ή το telematics.oasa.gr.

Δρομολόγια Τραμ

Από Δευτέρα 11 Αυγούστου έως και Κυριακή 17 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 15′.

Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 25′.

Πώς θα κινηθεί ο Προαστιακός

Ισχύει το κανονικό πρόγραμμα δρομολογίων. Η Hellenic Train δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει την αναστολή συγκεκριμένων δρομολογίων για την Παρασκευή 15 Αυγούστου.

