Χαλκιδική: 12χρονος παραλίγο να πνιγεί στη θάλασσα – Τον επανέφεραν ναυαγοσώστες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

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Αίσιο τέλος είχε ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε παραλία της Χαλκιδικής, όταν ένας 12χρονος κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη θάλασσα. Η άμεση επέμβαση των ναυαγοσωστών και η ταχεία ανταπόκριση του ΕΚΑΒ αποδείχθηκαν καθοριστικές για τη διάσωσή του.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εθελοντής διασώστης Ιωάννης Κολοκυθάς, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί. Οι ναυαγοσώστες της Bayline ανέσυραν άμεσα τον 12χρονο από τη θάλασσα και, εφαρμόζοντας τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες, κατάφεραν να τον επαναφέρουν και να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο ανταποκρίθηκε άμεσα, αποστέλλοντας τόσο μηχανή άμεσης επέμβασης όσο και ασθενοφόρο για τη διακομιδή του παιδιού.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας για την παροχή των πρώτων ιατρικών φροντίδων και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται για περαιτέρω παρακολούθηση.

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