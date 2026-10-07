Άρτα: Επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων – Περίπου 160 ζώα νοσούν στο Διάσελλο

Τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων επιβεβαιώθηκαν στο Διάσελλο του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη στην περιοχή της Άρτας, με περίπου 160 ζώα να νοσούν σε δύο εκτροφές. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά και έχουν καθοριστεί ζώνες προστασίας και επιτήρησης, καθώς και περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων και τη βοσκή σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων επιβεβαιώθηκαν στο Διάσελλο Άρτας, με περίπου 160 ζώα να νοσούν σε δύο εκτροφές.
  • Καθορίστηκαν ζώνες προστασίας (5χλμ) και επιτήρησης (20χλμ) γύρω από την εστία, ενώ ολόκληρη η Π.Ε. Άρτας ορίστηκε ως απαγορευμένη ζώνη. Σε αυτές τις ζώνες ισχύουν περιορισμοί στις μετακινήσεις αιγοπροβάτων και απαγόρευση της βόσκησης.
  • Απαγορεύεται η διέλευση φορτίων ζώντων αιγοπροβάτων και η μεταφορά ζώων για συμμετοχή σε εκθέσεις, πανηγύρια και αγορές σε όλη τη χώρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων στην περιοχή της Άρτας επιβεβαιώθηκαν στο Διάσελλο του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Σύμφωνα με ενημέρωση του ertnews από τον αντιπεριφερειάρχη Άρτας, Βασίλη Ψαθά, τα ζώα εμφάνισαν κλινικά συμπτώματα, ενώ η διάγνωση επιβεβαιώθηκε και εργαστηριακά.

Τα κρούσματα εντοπίστηκαν σε δύο εκτροφές της περιοχής, μία με περίπου 130 πρόβατα και μία με περίπου 30. Η διαχείριση των κοπαδιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας καθόρισε ζώνη προστασίας σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από την εστία και ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα είκοσι χιλιομέτρων. Ως περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη ορίστηκε ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα.

Στις ζώνες ισχύουν περιορισμοί στις μετακινήσεις αιγοπροβάτων, ενώ απαγορεύεται η βόσκηση.

Παράλληλα, απαγορεύεται η διέλευση φορτίων ζώντων αιγοπροβάτων, καθώς και η μεταφορά ζώων για συμμετοχή σε εκθέσεις, πανηγύρια και αγορές σε όλη τη χώρα.

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