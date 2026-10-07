Άρτα: Επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων – Περίπου 160 ζώα νοσούν στο Διάσελλο

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Τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων στην περιοχή της Άρτας επιβεβαιώθηκαν στο Διάσελλο του δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. Σύμφωνα με ενημέρωση του ertnews από τον αντιπεριφερειάρχη Άρτας, Βασίλη Ψαθά, τα ζώα εμφάνισαν κλινικά συμπτώματα, ενώ η διάγνωση επιβεβαιώθηκε και εργαστηριακά.

Τα κρούσματα εντοπίστηκαν σε δύο εκτροφές της περιοχής, μία με περίπου 130 πρόβατα και μία με περίπου 30. Η διαχείριση των κοπαδιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας καθόρισε ζώνη προστασίας σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από την εστία και ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα είκοσι χιλιομέτρων. Ως περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη ορίστηκε ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα.

Στις ζώνες ισχύουν περιορισμοί στις μετακινήσεις αιγοπροβάτων, ενώ απαγορεύεται η βόσκηση.

Παράλληλα, απαγορεύεται η διέλευση φορτίων ζώντων αιγοπροβάτων, καθώς και η μεταφορά ζώων για συμμετοχή σε εκθέσεις, πανηγύρια και αγορές σε όλη τη χώρα.