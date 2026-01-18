Αιτωλοακαρνανία: Φόβοι για αντίποινα μετά τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη – «Παλιά ήταν φίλοι, αλλά τελευταία είχαν φιλονικίες και εντάσεις»

Η τοπική κοινωνία του Αγρινίου είναι συγκλονισμένη από το φονικό που συνέβη το πρωί του Σαββάτου (17/1) στη Μακρυνεία. Στο χωριό υπάρχουν φόβοι για αντίποινα καθώς θύμα και δράστης κατάγονταν από κοντινές περιοχές γι’ αυτό και στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Στο μεταξύ νέες μαρτυρίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις φιλονικίες των δύο ανδρών το τελευταίο διάστημα και προτού ο 44χρονος φτάσει στο σημείο να στήσει καρτέρι στον 50χρονο πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίου, Κώστα Αλεξανδρή και τον σκοτώσει.

Ο 44χρονος και το θύμα διατηρούσαν επί σειρά ετών προσωπικές, φιλικές σχέσεις. Γίνεται λόγος ακόμη και για κάποιου τύπου κουμπαριά.

Μεταξύ των δύο ανδρών τον τελευταίο χρόνο είχε επέλθει ρήξη, με κατοίκους της περιοχής να αναφέρουν ότι υπήρχαν αρκετές εντάσεις και φιλονικίες μεταξύ τους. Ίσως το περασμένο βράδυ να συνέβη κάτι καθοριστικό, λένε κάποιες πληροφορίες.

«Εδώ και έναν χρόνο ήταν αυτό με την γυναίκα του. Έπειτα όμως τα βρήκαν και η γυναίκα γύρισε στον άνδρα της και στο παιδί της. Μετά τι έγινε δεν ξέρω. Τσακώθηκαν, είχαν και δύο τουφέκια. Έλεγαν μην πυροβολήσει ο ένας τον άλλον αλλά πέρασε ένα χρόνος από τότε», ανέφερε άλλος κάτοικος.

Στον εισαγγελέα σήμερα ο 44χρονος

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης κρατείται στο Μεσολόγγι (Α.Δ. Αιτωλίας) και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ σήμερα, Κυριακή οδηγείται στον εισαγγελέα.

«Φοβήθηκα μη με σκοτώσει», φέρεται να είπε και απέδωσε το αίτιο σε ερωτική αντιζηλία. Μαρτυρίες ακόμη και μπροστά στην κάμερα συγχωριανών επιβεβαιώνουν πως η προσωπική διαφορά των δύο ανδρών ήταν αυτής της φύσεως.

Το έγκλημα συνέβη περί τις 10 το πρωί του Σαββάτου (17/1) με τον 50χρονο να πέφτει νεκρός από πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο. Βρισκόταν στο όχημά του με τους δύο άνδρες να έχουν συναντηθεί σε σημείο κοντά στο χωριό Μεσάριστα Μακρυνείας.

«Τον πρόλαβα. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος»

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το agrinionews.gr, τις πρωινές ώρες το θύμα βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής όταν και είδε το όχημα του δράστη να περνά μπροστά του, κινούμενο προς την περιοχή του Αγίου Ανδρέα. Φέρεται να ακολούθησε με το δικό του όχημα. Το μοιραίο συνέβη στην θέση «Αρβανίτης».

Στο σημείο αυτό φέρεται ο 44χρονος να αντιλήφθηκε ότι το θύμα τον ακολουθούσε και πραγματοποίησε αναστροφή. Υποστηρίζει ότι είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. Μάλιστα φέρεται να Ο 44χρονος άρπαξε την καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί προς το αυτοκίνητο του 50χρονου. Ο Κώστας Αλεξανδρής τραυματίστηκε θανάσιμα και ξεψύχησε στη θέση του συνοδηγού.

Το όχημά του στη συνέχεια ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία περίπου 70 μέτρων πριν καταλήξει σε παρακείμενο χωράφι. Κατά την αυτοψία στο σημείο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το θύμα, το οποίο φορούσε σκούρα ρούχα, βρέθηκε μπρούμυτα προς τη θέση του συνοδηγού.

Μέσα στο όχημα εντοπίστηκε καραμπίνα, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι και ο 50χρονος ήταν οπλισμένος. Παράλληλα, σκάγια βρέθηκαν τόσο στο πίσω όσο και στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της βαλλιστικής έρευνας.

Ο 44χρονος πήγε στο σπίτι του και εν συνεχεία παραδόθηκε στις Aρχές λέγοντας «ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα». Παρέδωσε και τη μοιραία καραμπίνα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας: Συνελήφθη στο σπίτι του μετά από τηλεφωνική κλήση του

Οι αστυνομικές Aρχές εξέδωσαν ανακοίνωση για τη σύλληψη του 44χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία του 50χρονου προέδρου της Κοινότητας Λιθοβουνίου.

Αναφέρεται στην ανακοίνωση πως η σύλληψη έγινε μετά από τηλεφωνική κλήση του κατηγορούμενου στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του και τον συνέλαβαν, ενώ κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο τους παρέδωσε, ως το όπλο του εγκλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Συνελήφθη, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα μετά από τηλεφωνική ενημέρωση, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Αιτωλικού, μετέβησαν σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, όπου εντόπισαν ένα αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν νεκρός ένας ημεδαπός άνδρας, που έφερε τραύματα από όπλο.

Στη συνέχεια μετά από τηλεφωνική κλήση του κατηγορούμενου στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του και τον συνέλαβαν, ενώ κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο τους παρέδωσε, ως το όπλο του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, που διενεργεί την προανάκριση, ενώ ο τόπος του εγκλήματος εξερευνήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Αιτωλίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας».